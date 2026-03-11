Ostro zaatakował Karola Nawrockiego! Poszło o zachowanie na igrzyskach

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-03-11 16:31

Choć od zimowych igrzysk we Włoszech minęło już trochę czasu, temat ten znów budzi ogromne emocje. Wszystko za sprawą głośnego wywiadu, którego minister sportu Jakub Rutnicki udzielił Bogdanowi Rymanowskiemu. Szef resortu w mocnych słowach skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, przypominając zakulisowe wydarzenia z najważniejszej sportowej imprezy roku.

Karol Nawrocki

i

Autor: Sergei Grits/ Associated Press Karol Nawrocki
  • Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 we Włoszech zakończyły się, jednak wciąż wywołują ożywione dyskusje w kraju.
  • Minister sportu Jakub Rutnicki poruszył temat minionych wydarzeń podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim.
  • Szef resortu skierował ostre słowa pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego!

Jakub Rutnicki wraca do afery z flagą i krytykuje Karola Nawrockiego

Zmagania najlepszych zawodników podczas najważniejszej zimowej imprezy czterolecia odbywały się we Włoszech w dniach od 6 do 22 lutego. Reprezentanci Polski wywalczyli tam łącznie cztery krążki, jednak uwaga kibiców skupiała się nie tylko na arenach sportowych, ale również na politycznych sporach. Opinia publiczna podzieliła się – część obserwatorów bacznie przyglądała się zachowaniu prezydenta Karola Nawrockiego, podczas gdy inni brali pod lupę działania ministra sportu. Ogromne kontrowersje wywołała wówczas fotografia Jakuba Rutnickiego, na której polityk pozował z widocznie pomiętą biało-czerwoną flagą. Szef resortu postanowił odnieść się do tej sytuacji po kilku tygodniach, goszcząc w programie Bogdana Rymanowskiego.

Warto przypomnieć, że zachowanie szefa resortu sportu spotkało się z natychmiastową reakcją otoczenia głowy państwa. Wśród osób ostro krytykujących Jakuba Rutnickiego znalazł się między innymi szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, który w dobitny sposób odniósł się do sprawy jeszcze w trakcie igrzysk.

"Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej" - napisał Szefernaker.

Jak szef sportowego resortu zareagował na te zarzuty ze strony współpracownika prezydenta?

- Ja wiem, że hejterzy nie mogą przeżyć tego, że Nawrocki pojechał do wioski olimpijskiej i zamiast wręczyć polską flagę... Bo wie pan, co ja z tą flagą zrobiłem na samym końcu? Wręczyłem ją Kacprowi [Tomasiakowi] po tym, jak zrobił nam największy prezent i zajął drugie miejsce na małej skoczni. Osobiście mu ją wręczyłem na pamiątkę, żeby była szczęśliwa - stwierdził Rutnicki, zaczynając od tego, że swoją flagę miał złożoną przede wszystkim na sercu.

Na tym jednak nie zakończyły się krytyczne uwagi przedstawiciela rządu pod adresem głowy państwa.

- Oni nie mogli przeżyć tego, że Nawrocki wchodzi w koszulce i ma "Nowrocky" pisane z angielskiego biało-czerwoną, a minister sportu i turystyki wręczył flagę. Oczywiście, miałem ją złożoną na piersi, więc małe kosteczki są, ale robienie albo próba robienia hejtu z tego, że minister sportu ma zawsze przy sobie biało-czerwoną i dumnie ją prezentuje, dla mnie to mega słabe - dodał szef resortu.

Zgadzacie się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez ministra Rutnickiego?

