Polska siatkarka pokazała efekty zmysłowej sesji. Paulina Damaske w bieliźnie!

Przyjmująca łódzkiego zespołu słynie ze znakomitej formy oraz wielkiego charakteru, ale równie chętnie udziela się w przestrzeni wirtualnej. Jej oficjalne konto na Instagramie obserwuje obecnie ponad trzydzieści tysięcy użytkowników, którzy na bieżąco sprawdzają kulisy kariery oraz codziennego życia zawodniczki. Tym razem z okazji Dnia Kobiet sportsmenka postanowiła pochwalić się zupełnie nieznanym obliczem, publikując w internecie owoce współpracy z fotografem!

Fani zachwyceni zdjęciami Pauliny Damaske na Instagramie

Na najnowszym ujęciu reprezentantka Polski zaprezentowała się w bieliźnie oraz nonszalancko narzuconej na ramiona marynarce. Taka odważna stylizacja doskonale wyeksponowała jej wysportowaną sylwetkę, wypracowaną podczas wielu godzin treningów. Obserwatorzy masowo podkreślali w komentarzach, że siatkarka wygląda „zjawiskowo nie tylko na boisku”. Z kolei sama główna zainteresowana dołączyła do fotografii wyjątkowe przesłanie, adresując swoje słowa bezpośrednio do fanek śledzących jej profil społecznościowy.

"#JESTEŚSUPERPIĘKNA! Życzę wam dużo siły i wytrwałości w byciu sobą, bo wtedy dzieją się niesamowite rzeczy. A no i przy okazji - bądźcie czasami dla siebie miłe! (Jeśli zjesz całą czekoladę to Twój organizm tego potrzebował…)" - napisała.

Na ten szczery apel o dystans i wyrozumiałość dla samych siebie błyskawicznie zareagowała koleżanka z reprezentacji narodowej, Magdalena Jurczyk.

"Czasami będę"

Napisała krótko w odpowiedzi reprezentacyjna środkowa. Dla uważnych obserwatorów profilu Pauliny Damaske najnowsze kadry nie stanowią aż takiego zaskoczenia. Regularnie zamieszczane przez nią materiały udowadniają, że przyjmująca czuje się przed obiektywem aparatu równie pewnie, co w siatkarskiej hali. Sportsmenka z powodzeniem łączy karierę z ukazywaniem swojej kobiecości, co niezmiennie gwarantuje jej ogromną sympatię siatkarskiego środowiska!