Iran i bojkot mundialu. Jest reakcja na atak USA! Co na to FIFA?

Zbrojna interwencja Stanów Zjednoczonych oraz Izraela wywołała ogromne poruszenie na całym świecie.

Napięta sytuacja geopolityczna sprawia, że występ irańskich piłkarzy na nadchodzącym mundialu staje się praktycznie niemożliwy.

Ahmad Doniamali stojący na czele lokalnego resortu sportu przekreśla szanse na wyjazd tamtejszej kadry narodowej.

Minister sportu Iranu wyklucza udział reprezentacji w Mistrzostwach Świata 2026

Szef resortu sportu i młodzieży Ahmad Doniamali stanowczo zaprzeczył, aby kadra narodowa miała wystąpić na piłkarskim turnieju organizowanym wspólnie przez Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanadę. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji są wydarzenia z końcówki lutego, kiedy to amerykańskie i izraelskie siły zbrojne uderzyły na terytorium państwa perskiego. Polityk otwarcie oświadczył, że od momentu zabicia najwyższego przywódcy Alego Chameneiego przez wspomniany przez niego „skorumpowany rząd”, nie istnieje absolutnie żadna opcja wysłania drużyny na nadchodzące mistrzostwa.

Wielki powrót Szymona Marciniaka! Wiemy, jaki mecz poprowadzi po długiej przerwie

Przedstawiciel władz zwrócił również uwagę na dramatyczny bilans ostatnich wydarzeń. Podkreślił, że na przestrzeni zaledwie ośmiu, dziewięciu miesięcy doszło do wybuchu dwóch wojen, które pochłonęły życie kilku tysięcy irańskich obywateli.

- Dlatego zdecydowanie nie ma możliwości naszego udziału - nawiązał do mundialu, choć do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne informacje o ewentualnym bojkocie turnieju za oceanem.

Zbliżone stanowisko w tej sprawie zajął Mehdi Taj, który pełni funkcję prezesa piłkarskiej centrali w tym kraju. Nawiązał on do niedawnych incydentów z udziałem kobiecej kadry podczas australijskiego Pucharu Azji i wyraźnie zaznaczył, że kategorycznie odradzałby podróż męskiego zespołu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Pielęgniarka pokazała się w telewizji przez 3 sekundy. Wystarczyło do wielkiej sławy!

W której drużynie grał ten piłkarz? Pytanie 1 z 10 Frank Lampard Arsenal Manchester City Tottenham Następne pytanie

- Kto rozsądny wysłałby swoją reprezentację do USA, żeby mistrzostwa świata miały tak silny wydźwięk polityczny, jak turniej w Australii? – dywagował Taj.

Wspomniana przez działacza sytuacja dotyczy m.in. kilku zawodniczek, które po zakończeniu zmagań grupowych na kontynentalnym turnieju zdecydowały się nie wracać do ojczyzny. Kobiety te otrzymały na terytorium Australii specjalne wizy humanitarne, a wcześniej o przyznanie im takiego wsparcia oficjalnie zabiegał amerykański prezydent Donald Trump.

Warto dodać, że reprezentacja Iranu bardzo szybko zapewniła sobie przepustkę na światowy czempionat w eliminacjach. Losowanie przydzieliło ją do grupy G, gdzie w kalifornijskim Inglewood miała zmierzyć się z Nową Zelandią i Belgią, natomiast w Seattle zaplanowano spotkanie z egipską reprezentacją.

Ostro zaatakował Karola Nawrockiego! Poszło o zachowanie na igrzyskach

Kary finansowe i sportowe. Konsekwencje decyzji Iranu dla FIFA

Oficjalna rezygnacja z udziału w globalnej imprezie będzie wiązała się z poważnymi sankcjami nałożonymi przez międzynarodową federację. Jeśli tamtejszy związek ogłosi swoją decyzję przynajmniej na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem mundialu, organ dyscyplinarny FIFA zażąda zapłaty kary wynoszącej co najmniej 250 tysięcy franków szwajcarskich. Z kolei opóźnienie tego komunikatu automatycznie podwoi minimalną kwotę grzywny do pułapu pół miliona franków.

Prawdziwym ciosem budżetowym będzie jednak bezwzględny obowiązek odesłania wszelkich dotacji przyznanych wcześniej przez światową federację. Mowa tu o łącznej kwocie rzędu 10,5 miliona dolarów, na którą składa się 9 milionów za sam występ oraz 1,5 miliona przeznaczone na fazę przygotowawczą. Ponadto obowiązujące regulacje przewidują, że nieobecny zespół może zostać całkowicie odsunięty od rywalizacji w kolejnej edycji MŚ.