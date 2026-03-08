Lil Masti powitała na świecie drugie dziecko. Wraz z rodziną opuści Polskę?

Lil Masti, dawniej znana z kontrowersyjnych występów influencerka, całkowicie zmieniła swoje priorytety i obecnie koncentruje się wyłącznie na życiu rodzinnym. Aniela Woźniakowska urodziła właśnie swoje drugie dziecko i przygotowuje się do ogromnych zmian. Celebrytka zaplanowała już opuszczenie kraju i przeprowadzkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dokładny termin tego wyjazdu pozostaje jednak uzależniony od stanu zdrowia oraz formy noworodka i samej matki.

Z noworodkiem może być różnie, więc pozostawiamy sobie rezerwę czasową - wyjaśniła, dodając, że przeprowadzka może nastąpić już w maju, a może dopiero w lipcu.

Świeżo upieczona matka nagrała już komunikat z oddziału położniczego. Udostępniła też fotografie i krótkie klipy z noworodkiem. Pochwaliła się również wybranym imieniem chłopca.

Lil Masti urodziła! Wcześniej zdradziła płeć i imię drugiego dziecka

Aniela Woźniakowska wraz z mężem Tomaszem opiekują się córką Arią urodzoną w 2023 roku. Obecnie ich rodzina powiększyła się o drugiego potomka. Gwiazda już wcześniej informowała o spodziewanych narodzinach chłopca o imieniu Hektor. Ogłosiła to niezwykle widowiskowo podczas urlopu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z ogromnego kartonu wypuszczono wówczas w powietrze niebieskie balony. W udostępnionym filmie z radością krzyczała o oczekiwaniu na syna.

Rozwiązanie ciąży stało się właśnie faktem. Znana influencerka syna wydała na świat drogami natury. Chłopiec czuje się świetnie, a Woźniakowska błyskawicznie wróciła do aktywności w sieci, publikując kolejne relacje.

Spełniło się moje marzenie – urodziłam siłami natury! To było nie tylko bolesne, ale i niesamowicie piękne doświadczenie. Ból, który odczuwałam, był tak intensywny, że wydawało się, jakby moje ciało miało się rozerwać. Ale każda sekunda tej walki była tego warta! Owocem tej drogi jest cudowny, zdrowy i silny Hektor. 10 na 10 punktów w skali Apgar – to dla mnie największy powód do dumy! Co więcej, nasz mały bohater postanowił przyjść na świat trzy tygodnie przed terminem, pokazując, jak bardzo chciał być z nami. Nie możemy się doczekać, aby odkrywać świat razem z nim. Hektor, witaj w naszej rodzinie! - wyznała Lil Masti.

Hektor urodził się dokładnie 3 marca. Influencerka potwierdziła tę informację w sieci dopiero po upływie kilku dni.

Rodzina Anieli Woźniakowskiej planuje wielką przeprowadzkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Mimo trwającego połogu celebrytka przygotowuje się do życiowej rewolucji. Woźniakowska oficjalnie potwierdziła zamiar stałej emigracji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z najbliższymi. Kobieta zaznacza, że krok ten był analizowany przez małżeństwo od kilku lat. Cały proces będzie wielką operacją logistyczną, ponieważ para zamierza przetransportować statkiem wszystkie rzeczy, łącznie z autem. Moment przeprowadzki zostanie dostosowany do kondycji Hektora, najpewniej między wiosną a latem.

Gwiazda internetu uważa Dubaj za doskonałą przestrzeń do funkcjonowania i poszerzania horyzontów. Influencerka mocno akcentuje fakt, że kraje arabskie gwarantują jej domownikom wysoki poziom bezpieczeństwa oraz stwarzają świetne perspektywy edukacyjne dla potomstwa. Czas pokaże, czy narastający konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie w jakikolwiek sposób zrewiduje te dalekosiężne plany.

