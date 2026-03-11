Gwiazda skoków rezygnuje! Bohater igrzysk przedwcześnie kończy sezon

Kluczowe informacje o decyzji Jana Hoerla

Tegoroczny Puchar Świata potrwa do 29 marca.

Zawodnicy mają przed sobą jeszcze 6 konkursów indywidualnych i jeden drużynowy.

W tych zmaganiach nie zobaczymy już Jana Hoerla, mistrza olimpijskiego z Austrii, obecnie 8. w klasyfikacji PŚ.

Decyzja ta jest podyktowana problemami zdrowotnymi skoczka.

Jan Hoerl przegrywa z kontuzją kręgosłupa

Podczas ostatnich igrzysk olimpijskich Jan Hoerl błyszczał na skoczni, zdobywając złoto w duetach razem ze Stephanem Embacherem. Austriacy wyprzedzili wówczas Polaków (Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska) oraz Norwegów (Kristoffera Eriksena Sundala i Johanna Andre Forfanga). Niestety, już po powrocie z igrzysk pojawiły się niepokojące sygnały. Z powodu bólu pleców Hoerl musiał zrezygnować ze startu w Bad Mitterndorf. Choć powrócił na zawody Pucharu Świata w Lahti, gdzie wspólnie z Danielem Tschofenigiem znów triumfował w rywalizacji duetów, okazało się, że to jego ostatni występ w sezonie 2025/26. Austriacki związek wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

"Kończę sezon zwycięstwem w duetach w Lahti. Po złotym medalu na Igrzyskach Olimpijskich jestem bardzo zadowolony z sezonu, nawet jeśli nie wszystko poszło optymalnie. Problemy z kręgosłupem są ze mną już zbyt długo. Skupiam się więc na zadbaniu o moje zdrowie w długoterminowej perspektywie" - ogłosił skoczek w komunikacie federacji.

Jan Hoerl kończy ten sezon z wynikiem 772 punktów, co aktualnie daje mu ósmą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W trakcie zimy trzykrotnie stawał na drugim stopniu podium, m.in. podczas zawodów w Zakopanem. Wywalczył także drugie miejsce w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Indywidualnie na igrzyskach zajmował 11. i 5. lokatę. Z kolei podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie otarł się o medal indywidualnie, zajmując 4. miejsce, co powetował sobie zdobyciem drużynowego srebra.