Wielki powrót Szymona Marciniaka! Wiemy, jaki mecz poprowadzi po długiej przerwie

W minioną sobotę, 7 marca, najlepszy polski arbiter po raz pierwszy od 3 grudnia poprowadził mecz.

Po udanym występie na krajowym podwórku przyszedł czas na międzynarodową rywalizację pucharową.

Piłkarska centrala w Nyonie wskazała już konkretne starcie, w którym głównym rozjemcą będzie Polak.

Powrót Szymona Marciniaka po 3 miesiącach

Przymusowy rozbrat Szymona Marciniaka z zawodowym sędziowaniem trwał aż trzy miesiące. Przerwa ta wynikała nie tylko z zimowego kalendarza rozgrywek, a sam arbiter z przymrużeniem oka odnosił się do krążących w sieci "teorii spiskowych". W sobotę, 7 marca, sędzia prowadzący ostatni finał mistrzostw świata wrócił do pracy przy okazji meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Widzew Łódź pokonał Lecha Poznań 2:1. Tuż przed rozpoczęciem tego ligowego starcia dziennikarze podpytali go o rzeczywiste przyczyny tak długiej absencji.

Oskar Pietuszewski robi furorę w FC Porto. Portugalski ekspert wskazał jego dalszą drogę

- Czytałem, że podobno dlatego, że "celebryta" i nie sędziuję jak jest za zimno (śmiech). Miałem w grudniu operację po meczu Piast Gliwice - Lech Poznań w Pucharze Polski. Zostałem w Katowicach i była operacja, musiałem troszkę obciąć kości. Może to brzmi brzydko i poważnie, ale rzeczywiście zabieg był poważny - wytłumaczył Marciniak przed kamerą Canal+ Sport.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Szymon Marciniak sędzią w Lidze Europy. Poprowadzi mecz zespołu Karola Świderskiego

Po udanej weryfikacji formy na polskim podwórku, 45-letniego arbitra czeka teraz poważne wyzwanie na arenie międzynarodowej. UEFA potwierdziła oficjalnie, że Polak poprowadzi pucharowe starcie Panathinaikosu z Realem Betis w ramach 1/8 finału Ligi Europy. Rywalizację w drugich pod względem prestiżu klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie zaplanowano na najbliższy czwartek na godzinę 18:45. Wydarzenie to będzie miało dodatkowy polski akcent, ponieważ w barwach greckiej drużyny występuje reprezentant naszego kraju, Karol Świderski.

Dla naszego czołowego sędziego będzie to pierwszy międzynarodowy występ od 25 listopada ubiegłego roku, kiedy to nadzorował zmagania Napoli i Karabachu Agdam (2:0) w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na liniach w Grecji pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik, natomiast funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Paweł Raczkowski. Obsługę systemu wideoweryfikacji VAR powierzono z kolei angielskim arbitrom: Jarredowi Gillettowi i Matthew Donohue.