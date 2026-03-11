Zagraniczne reakcje na Polskę na Eurowizji 2026. Tak oceniają "Pray" Alicji Szemplińskiej

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 - Alicja Szemplińska reprezentantką Polski

Eurowizja 2026 wywołuje wiele emocji w polskim internecie. Po zeszłorocznym szeroko komentowanym udziale Justyny Steczkowskiej wszyscy zastanawiali się, kto będzie jej następcą. Nie ma co ukrywać, że poprzeczka była wysoko zawieszona. 7 marca Telewizja Polska wyemitowała koncert preselekcyjny z udziałem 8 kandydatów, a dzień później przedstawiła wyniki głosowania publiczności. To Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" pojedzie na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Polscy widzowie nie mieli wątpliwości, że to Alicja była najlepszą kandydatką. Zdobyła aż 32 procent głosów. Czy zrobiliśmy dobrze? Sprawdziliśmy reakcje zagranicznych fanów Eurowizji.

Eurowizja 2026 - zagraniczne reakcje na "Pray"

Na YouTube pojawiło się już mnóstwo reakcji na polską propozycję na Eurowizję 2026. Co uważają? Raczej nikt nie uważa, że Alicja Szemplińska to kandydatka do zwycięstwa, ale kandydatura została przyjęta ciepło. Najbardziej zachwycający jest głos samej artystki. Wysoki dźwięk na końcu występu wywołuje reakcje "wow". Doceniana jest także uroda artystki oraz jej charyzma. Pojawiają się, że to "polska Beyoncé" albo "polska Alicia Keys". Kilka osób zwróciło uwagę, że Polska wysyłając na Eurowizję muzykę hip-hop/R&B robi coś świeżego. Pojawiły się jednak też głosy, że o ile sama Alicja jest świetna, tak "Pray" to nie jest typ muzyki, który spodoba się masom.

Polsko, szczerze jestem bardzo zadowolony. Ona ma mnóstwo energii. To jest trochę szokująca piosenka, ale jednocześnie jest wspaniała. Szokująca, bo to coś niespodziewanego, ale jest perfekcyjna - Pedro Rivas

Kontrola śpiewania i oddechu? Skala i barwa głosu? Milion razy na tak. Alicja to narodowy skarb Polski - Slavandic

Dla mnie czegoś tu brakuje. Na pewno jest to bardzo dobrze wyprodukowana piosenka - Quinto ESC

Ona jest dobra, jest fantastyczna. Nie wiem, czy piosenka jest dla mnie wystarczająco wyróżniająca się - Noosh101