Małgorzata Socha wróciła na siłownię. Pokazała imponującą sylwetkę

Małgorzata Socha może się pochwalić figurą modelki

Gwiazda takich seriali jak "Przyjaciółki" czy "BrzydUla" od lat uchodzi za jedną z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych polskich aktorek, a jej kariera przed kamerą rozpoczęła się, gdy miała zaledwie 18 lat. Obecnie fani mogą podziwiać 46-latkę między innymi w nowej produkcji Telewizji Polskiej zatytułowanej "Zaraz wracam".

Wielu ekspertów i fanów twierdzi, że Małgorzata Socha jest jedną z najatrakcyjniejszych kobiet w polskim show-biznesie, dlatego często angażuje się w kampanie reklamowe znanych marek. Z powodzeniem mogłaby również próbować swoich sił w modelingu, ponieważ przy wzroście 175 cm posiada długie, smukłe nogi, o których marzy niejedna profesjonalna modelka.

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Małgorzata Socha robi formę życia!

Choć aktorka na czerwonym dywanie rzadko eksponuje swoje wdzięki, w internecie chętnie dzieli się odważniejszymi zdjęciami z urlopów. Zawsze gdy publikuje fotografie w strojach kąpielowych, spotyka się z ciepłym przyjęciem i masą komplementów od zachwyconych obserwatorów, a teraz dodatkowo postanowiła udowodnić, jak znakomicie wygląda po treningu.

Dzieci wróciły do szkoły, a mama na siłownię. Wytrwałości życzę. Nam wszystkim - powiedziała z uśmiechem na instagramowej relacji.

Aktorka przyznaje, że ćwiczy za każdym razem, gdy pozwala jej na to harmonogram zajęć, a aktywność fizyczna towarzyszy jej nawet podczas urlopów. Zdaje sobie sprawę, że znakomita sprawność to ważny element jej pracy przed kamerą, chociaż zamiast morderczych diet woli stawiać na zdrowe, zrównoważone odżywianie.

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