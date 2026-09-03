Plantacja konopi w powiecie chełmińskim. CBŚP przejęło narkotyki o wartości pół miliona złotych

Profesjonalna uprawa konopi w powiecie chełmińskim

Pod koniec sierpnia 2026 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie jednej z posesji w powiecie chełmińskim. Z policyjnych ustaleń wynikało, że może być tam prowadzona profesjonalna uprawa konopi innych niż włókniste. Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili 158 sadzonek roślin, które znajdowały się na różnych etapach wzrostu. Oprócz tego mundurowi odnaleźli ponad 8 kilogramów gotowego do sprzedaży suszu ziela konopi. Szacunkowa wartość czarnorynkowa zabezpieczonych substancji wynosi około 500 tysięcy złotych.

Specjalistyczny sprzęt do produkcji narkotyków

O profesjonalnym charakterze zlikwidowanej uprawy świadczyło wyposażenie, które policjanci znaleźli na miejscu. Funkcjonariusze zabezpieczyli specjalistyczne lampy, systemy nawadniające oraz system wentylacyjny. Na posesji znajdowała się również wydzielona suszarnia oraz narzędzia wykorzystywane do uprawy i przygotowania narkotyków do dalszej dystrybucji. Całość sprzętu została przez policjantów zabezpieczona jako dowód w sprawie. Mundurowi wskazują, że urządzenia te pozwalały na prowadzenie produkcji na dużą skalę.

Zatrzymania dwóch Polaków i obywatela Wielkiej Brytanii

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, którymi są dwaj mężczyźni oraz kobieta. Podejrzani są w wieku od 39 do 46 lat. Wśród zatrzymanych osób znajduje się dwoje obywateli Polski oraz jeden obywatel Wielkiej Brytanii. Wszystkie osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Chełmnie. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Tymczasowy areszt i wysokie zabezpieczenie majątkowe

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Chełmnie zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledczy podjęli również działania mające na celu zabezpieczenie mienia należącego do zatrzymanych osób. Prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, które objęło gotówkę oraz pojazdy ujawnione podczas akcji. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wyniosła blisko 580 tysięcy złotych. Policjanci z CBŚP zaznaczają, że likwidacja plantacji ogranicza dostępność narkotyków na rynku.

Źródło: Policja.pl