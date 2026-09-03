Nocna wiadomość Legii Warszawa rozpaliła internet. Kibice świętują mimo porażki!

Mileta Rajović opuścił stołeczny klub do końca trwających rozgrywek.

Duński napastnik, który mierzył się ze sporą krytyką, udał się na wypożyczenie do ojczystego FC Midtjylland.

Transakcję udało się sfinalizować tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Danii, co wywołało sporą euforię wśród fanów Legii.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Legia Warszawa z nocnym komunikatem o odejściu Rajovicia. Fani zachwyceni

Choć w najsilniejszych ligach okno transferowe zamknęło się 1 września, w wielu krajach obowiązują nieco inne ramy czasowe. W polskiej lidze kluby mogą sprowadzać nowych zawodników aż do 9 września, podczas gdy w Danii ten czas minął tydzień wcześniej. Właśnie w tych ostatnich godzinach duńskiego okienka działacze z Warszawy dogadali szczegóły transferu Milety Rajovicia.

Mileta Rajović wypożyczony do FC Midtjylland. 27-letni napastnik został wypożyczony do końca sezonu 2026/27 do wicemistrza Danii. Umowa zawiera opcję wykupu zawodnika - przekazano w komunikacie klubu.

Policja weszła do siedziby PKOl. Znamy szczegóły czterogodzinnej akcji służb

Duńczyk zasilił szeregi warszawskiej drużyny w lipcu zeszłego roku. W koszulce z "eLką" na piersi rozegrał 50 spotkań, w których zanotował 10 trafień. Kibice od dawna zarzucali mu jednak gigantyczną nieskuteczność i brak większego zaangażowania. We wtorek 1 września pojawił się na murawie w przegranym 0:3 starciu Pucharu Polski przeciwko Motorowi Lublin. Zaledwie 24 godziny po tej wpadce ogłoszono jego odejście.

Pod oświadczeniem Legii Warszawa błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. „Brawo”, „Oby tylko trafił w bramki na lotnisku”, „Strzelaj tam i nie wracaj” – to tylko część wpisów od fanów. Zwolennicy stołecznego klubu od dłuższego czasu wypatrywali informacji o jego odejściu. W dobie słabszych wyników, takich jak wspomniana kompromitacja w Pucharze Polski czy wcześniejsze remisy ligowe ze Śląskiem Wrocław (1:1) i Piastem Gliwice (1:1), ta wiadomość wlała trochę optymizmu w serca kibiców z Warszawy.

Ćwierćfinał ME siatkarek. Czy Polki przełamią klątwę po 17 latach?

Nowy zespół duńskiego snajpera to obecnie lider tamtejszej ekstraklasy. W trwającej kampanii Rajović wystąpił w 7 meczach dla Legii Warszawa, jednak w żadnym z nich nie udało mu się pokonać bramkarza rywali.

Łukasz Zjawiński (napastnik, Legia Warszawa) specjalnie dla "Super Expressu"