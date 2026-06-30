Małgorzata Socha w kusym bikini. Pokazała wyrzeźbioną sylwetkę nad basenem

Małgorzata Socha szuka ochłody w basenie

Koniec czerwca przynosi wyjątkowo wysokie temperatury. Wiele osób wybiera chłód klimatyzacji, inni wolą schłodzić się w wodzie. Nie każdy posiada własny basen w ogrodzie, co dotyczy również 46-letniej Małgorzaty Sochy, która w tej kwestii musiała zdać się na uprzejmość znajomych.

Popularna aktorka opublikowała w internecie zdjęcia z wypoczynku nad wodą. W najbardziej upalny dzień lata spędzała czas z przyjaciółmi, relaksując się na leżakach.

Moja kochana Mania, Uratowała nas wczoraj. Basen ,domowe gazpacho, drożdżówki , lody dla ochłody… najlepiej. Panie Czesiu dziękuje Panu, że ponad te 20 temu, miał Pan taki szalony pomysł aby zbudować basen, w którym kąpią się już teraz całe pokolenia i wzburzają wodę [...] W gronie przyjaciół, słońca i pysznego jedzenia. Więcej takich dni, proszę! - napisała zachwycona gwiazda.

Zanurzenie w wodzie nie było jedynym celem wizyty. Okazało się, że aktorka zorganizowała na miejscu sesję zdjęciową dla swojej marki kosmetycznej, którą prowadzi wspólnie z Moniką Dziubek, ekspertką z branży chemicznej. Letnia sceneria basenu idealnie wpisała się w charakter kampanii promocyjnej.

Zobacz również: Doda w mikro majtkach pręży wyćwiczone pośladki. Jednoznacznie odpowiedziała niedowiarkom

Małgorzata Socha chwali się figurą modelki

Wbrew pozorom tym razem to nie aktorka stawała przed obiektywem. Zdecydowała się pełnić funkcję fotografa, choć bez problemu mogłaby rywalizować z profesjonalnymi modelkami. Mimo pracy za aparatem przyciągała spojrzenia wszystkich dookoła.

Znana z serialu "Przyjaciółki" artystka zaprezentowała się w dwuczęściowym, czarnym kostiumie kąpielowym. Taki strój doskonale uwydatnił jej nienaganną sylwetkę, której mogłyby pozazdrościć gwiazdy wybiegów.

Choć aktorka ma doskonałe proporcje ciała, rzadko pokazuje się w tak odważnych wydaniach. Zdjęciami w skąpych kreacjach zazwyczaj dzieli się w sieci tylko przy okazji urlopowych wyjazdów.

Zobacz również: Joanna Opozda i jej siostra w skąpych strojach kąpielowych. Rozpaliły sieć zdjęciami z Ibizy

18

Małgorzata Socha ujawnia sekret młodego wyglądu. Pieści twarz prądem