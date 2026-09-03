Polki grają o półfinał ME z Holandią! Historia nie napawa optymizmem

Reprezentacja Polski siatkarek rozegra w czwartek mecz ćwierćfinałowy z Holandią w ramach mistrzostw Europy.

Biało-Czerwone po raz ostatni zdobyły medal na tej imprezie w 2009 roku. Od tego czasu tylko raz zagrały w półfinale.

Holenderki w tym samym okresie dwukrotnie dotarły do finału, a w 2023 roku wywalczyły brąz.

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Ćwierćfinał ME siatkarek: Polska kontra Holandia. Czas na przełamanie złej passy?

Biało-Czerwone znakomicie spisują się w tegorocznych mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego odniosły same zwycięstwa w fazie grupowej, pokonując Turcję (3:2), Słowenię (3:0), Niemcy (3:0), Łotwę (3:1) i Węgry (3:0). W 1/8 finału Polska nie dała szans Portugalii, gładko z nią wygrywając 3:0. Dzięki bezbłędnej postawie Polki są uznawane za faworytki czwartkowego starcia z Holandią. Zespół ten ma za sobą trudniejszą drogę – w grupie przegrał z Belgią (2:3), a w 1/8 finału wyeliminował Słowenię dopiero po pięciosetowym boju (3:2). Choć statystyki tegorocznego turnieju przemawiają za Polską, historia startów obu drużyn na mistrzostwach Europy może tonować optymizm kibiców.

Ćwierćfinał ME siatkarek. Czy Polki przełamią klątwę po 17 latach?

W kontekście występów polskich siatkarek na mistrzostwach Europy mówi się nawet o swego rodzaju „klątwie”. Ostatni raz polskie zawodniczki stanęły na podium tej imprezy w 2009 roku, kiedy to turniej odbywał się w naszym kraju. Od tamtej pory Biało-Czerwonym tylko raz udało się awansować do strefy medalowej. W 2019 roku, również częściowo na własnym terenie, zakończyły zmagania na czwartym miejscu. Warto przypomnieć, że w 2015 roku drogę do półfinału zamknęły im właśnie reprezentantki Holandii.

Występy Polek na ME od 2009 roku:

2011: ćwierćfinał (Polska – Serbia 0:3)

2013: 1/8 finału (Polska – Włochy 0:3)

2015: ćwierćfinał (Polska – Holandia 1:3)

2017: 1/8 finału (Polska – Turcja 1:3)

2019: półfinał (Polska – Turcja 1:3, o brąz z Włochami 0:3)

2021: ćwierćfinał (Polska – Turcja 0:3)

2023: ćwierćfinał (Polska – Turcja 0:3)

W tym samym okresie holenderskie siatkarki notowały znakomite wyniki na europejskich parkietach. W 2015 i 2017 roku zespół z Niderlandów dotarł aż do finałów turnieju, ulegając w decydujących starciach odpowiednio Rosji i Serbii. Podczas ostatnich mistrzostw, po krótkim spadku formy w poprzednich dwóch edycjach, Holenderki ponownie wywalczyły medal, sensacyjnie wygrywając z faworyzowanymi Włoszkami w meczu o trzecie miejsce.

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Drużyna prowadzona przez trenera Feliksa Koslowskiego z pewnością będzie zdeterminowana, aby ponownie stanąć na drodze Polek do medalu. Jednak najnowsza historia bezpośrednich pojedynków daje powody do optymizmu kibicom zespołu Stefano Lavariniego. Biało-Czerwone triumfowały w trzech ostatnich spotkaniach z Holenderkami w Lidze Narodów, w tym podczas tegorocznej edycji, wygrywając w czerwcu 3:1. Fanom pozostaje wierzyć, że ten scenariusz powtórzy się również w dzisiejszym meczu ćwierćfinałowym na mistrzostwach Europy.

Nie możecie się doczekać ćwierćfinału #EuroVolleyW? 🔥 Reprezentacja Polski już o 15:00 zagra z Holandią, a stawką meczu będzie półfinał mistrzostw Europy 💪Gotowi do kibicowania? 🇵🇱Polska-Holandia ➡ początek meczu o 1️⃣5️⃣:0️⃣0️⃣📺 Transmisja ➡ Polsat, Polsat Sport 1📷… pic.twitter.com/rgx9L5h3H4— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) September 3, 2026