Nowy program z premierami w Radiu ESKA. Prowadzącym Mati Fuczyło

Audycja "Wszystkie hity zaczynają się w ESCE" nadawana będzie w nocy z czwartku na piątek w godzinach 23:00-1:00. Znajdą się w niej przede wszystkim nowości muzyczne, które wchodzą w dany weekend na antenę stacji oraz rozmowy z artystami.

Piątek to tradycyjnie w branży muzycznej dzień premier, wtedy publikowane są nowości od największych gwiazd polskiej i światowej sceny muzycznej. Słuchacze Radia ESKA będą pierwszymi, którzy usłyszą je na antenie radiowej – mówi Paweł Karpiński, Dyrektor Muzyczny Radia ESKA.

Sam Mati Fuczyło mówi o nowym projekcie tak:

Od zawsze noc z czwartku na piątek była dla mnie porą na odkrywanie nowej muzyki. Jestem zachwycony, że tym razem będę mógł odkrywać ją razem ze słuchaczami Radia ESKA. Przy okazji zadbam o to, by zawsze były to wyłącznie najlepsze nowości.

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Mati Fuczyło z nowym programem w Radiu ESKA

Mati Fuczyło jest prezenterem i dziennikarzem muzycznym Radia ESKA związanym ze stacją od ponad 5 lat. Prowadzi cotygodniową listę "RAP 20", pasma "Weekend z hitami na czasie", jest współprowadzącym wiele eventów stacji, m.in. "ESKA Music Tour", był odpowiedzialny za produkcję akcji "RÓB RAP".

Innymi nowościami jesiennej ramówki Radia ESKA są: popołudniowe pasmo "S-K w Radiu ESKA" prowadzone przez nowych prezenterów stacji – Marcina Sońtę i Michała Korościela (od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00-18:00, w piątki w godz. 14:00-17:00) oraz piątkowy "Weekend zaczyna się w ESCE" Kasi Węsierskiej i Michała Hanczaka (godz. 9:00-14:00).

Radio ESKA to ogólnopolska sieć radiowa 43 stacji lokalnych obecna w ponad 50 miastach Polski. Każdego dnia dostarcza swoim słuchaczom muzykę, rozrywkę i newsy, a także wiadomości lokalne, lokalne raporty drogowe, prognozę pogody, informacje o najbliższych koncertach i eventach. Gra muzykę w formacie CHR (Contemporary Hits Radio), a grupę docelową stanowią osoby aktywne, młode, mieszkające w miastach.