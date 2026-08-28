Adam Małysz zdradza, czym zajmuje się po odejściu z PZN. Żona się cieszy. Smutne wieści w tle

Nowe zajęcie Adama Małysza. Porządki domowe i radość żony

To spore zaskoczenie! Adam Małysz, legenda skoków narciarskich i niedawny prezes PZN, znakomicie sprawdza się w nowym zadaniu. Po ustąpieniu ze stanowiska w związku, "Orzeł z Wisły" najpierw wypoczął na długim urlopie, a potem z zapałem zabrał się za domowe porządki. Wygląda na to, że bardzo mu się to spodobało. Jak sam wyznał w rozmowie z Polsat Sport, zakończył okres życia w ciągłych rozjazdach i skupił się na sprzątaniu, co spotkało się z ogromną aprobatą jego żony.

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Przez pełne dwa tygodnie cały czas sprzątałem różne rzeczy po sobie. Małżonka zadowolona, bo w końcu swoje rzeczy albo rozdaje, albo porządkuję

– wyjaśnił były skoczek. Tę domową idyllę przysłaniają jednak informacje o jego stosunkach z Apoloniuszem Tajnerem, który powrócił na fotel prezesa PZN. Słowa Małysza o byłym szkoleniowcu mogą wywołać smutek, zwłaszcza u kibiców doskonale pamiętających ich wspólną, pełną sukcesów drogę na szczyt.

Brak kontaktu Adama Małysza z Apoloniuszem Tajnerem

Warto przypomnieć, że Apoloniusz Tajner stał na czele Polskiego Związku Narciarskiego przez niemal dwie dekady (2002-2022). Następnie stery przejął Adam Małysz, jednak zrezygnował z walki o kolejną kadencję. Mimo bogatej wspólnej historii i licznych triumfów w czasach kariery zawodniczej, obecnie – jak zasugerował "Orzeł z Wisły" – panowie w ogóle ze sobą nie rozmawiają.

Nie twierdzę, że coś było nie tak, spokojnie czekam. Jeżeli prezes Tajner w końcu zdecyduje się mi wytłumaczyć, dlaczego nie chce ze mną rozmawiać, to też będę za to wdzięczny, bo uważam, że każde nieporozumienia należy wyjaśniać

– podkreślił Adam Małysz, komentując tę nietypową sytuację.

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