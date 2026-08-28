Zygmunt Chajzer komentuje zachowanie Daniela Martyniuka. Ma rację?

Daniel Martyniuk nie zrezygnował z "Naszych w mundurach"

Daniel Martyniuk dostał szansę na zmianę swojego wizerunku. Decydując się na udział w formacie, zamiast kolejnych medialnych skandali wybrał wojskowy rygor i dyscyplinę na poligonie. Gdy ogłoszono, że syn Zenka Martyniuka wystąpi w nowej edycji programu "Nasi w mundurach" emitowanego na antenie TTV, nikt nie spodziewał się, że jego przygoda z reality show będzie aż tak problematyczna.

Początkowo wszystko wyglądało dobrze. Martyniuk zjawił się na spotkaniu wprowadzającym i starał się integrować z grupą. Według relacji Macieja Peli celebryta deklarował chęć zmiany, a reszta uczestników była do niego przyjaźnie nastawiona. Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy Martyniuk nie zjawił się na planie podczas kolejnych dni zdjęciowych. Zamiast tego w sieci pojawiały się jego kontrowersyjne wpisy i nagrania atakujące produkcję oraz rodzinę. Jego dalsze losy w programie stanęły pod znakiem zapytania, jednak wtedy z pomocą miała mu przyjść matka, która rzekomo osobiście odwiozła go na miejsce nagrań.

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Kolejne wybryki młodego Martyniuka nie zaskakują, stały się wręcz jego znakiem rozpoznawczym. To ogromny kontrast w stosunku do jego ojca, Zenka Martyniuka, który słynie z profesjonalizmu, pracowitości i punktualności. Podobnie nienaganną opinią w branży cieszy się Zygmunt Chajzer, 72-letni weteran polskiej telewizji, który pomimo wieku zachowuje świetną formę.

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Zygmunt Chajzer ocenia postawę Daniela Martyniuka

To właśnie Zygmunta Chajzera - ikonę telewizji znaną z sympatii widzów i unikania skandali - poprosiliśmy o komentarz w sprawie Daniela Martyniuka. Zapytaliśmy, co uważa o angażowaniu do programów rozrywkowych osób o tak kontrowersyjnej, często negatywnej reputacji.

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Wie pan, ludzie chcą poznać takich ludzi – kim oni są, kim są naprawdę. To jest rzeczywiście wyjątkowo kontrowersyjna postać, ale może warto zadać sobie pytanie, co stoi za tym. Może warto poznać bliżej człowieka, żeby powiedzieć, dlaczego jest takim, jakim jest, co decyduje o jego wyborach i decyzjach. Być może ten program troszkę przybliży nam te motywy

– stwierdził Zygmunt Chajzer w rozmowie z "Super Expressem". Zgadzacie się z jego słowami?

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