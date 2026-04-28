Małgorzata Socha chwali się postępami prac na budowie. Z jej posiadłości zostały tylko gołe ściany

Małgorzata Socha spełnia marzenie o domu w Hiszpanii

Małgorzata Socha to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych aktorek w naszym kraju. Swoją przygodę z ekranem rozpoczęła już jako 18-latka i od tamtego czasu regularnie gości na planach zdjęciowych. Oprócz ról filmowych i serialowych chętnie angażuje się w kampanie reklamowe, co na pewno pozytywnie wpływa na stan jej konta.

Aktorka dzieli życie z Krzysztofem Wiśniewskim. Para doczekała się trójki dzieci: Zofii (urodzonej w 2013 roku), Barbary (z 2017 roku) oraz najmłodszego Stanisława, który przyszedł na świat w 2018 roku. Rodzina na co dzień mieszka w spokojnych Michałowicach pod Warszawą, z dala od miejskiego hałasu. Socha chętnie dzieli się w sieci zdjęciami swojej okazałej posiadłości. Dom o imponującej powierzchni około 350 metrów kwadratowych jest otoczony zadbanym ogrodem.

Zobacz również: Agata Młynarska kupiła zrujnowany dom w Hiszpanii. Kwota zakupu mocno zaskakuje

Okazuje się jednak, że jedna rezydencja to dla aktorki zbyt mało. Jakiś czas temu Małgorzata Socha przyznała otwarcie, że jej marzeniem jest przeprowadzka do ciepłej Hiszpanii.

Sonda Czy Małgorzata Socha sprawdziłaby się w roli jurorki "Tańca z Gwiazdami"? Tak, jak najbardziej Nie widzę tego Nie wiem, ale warto spróbować

"Hiszpania jest na tyle blisko, że zawsze można szybko wrócić i na tyle daleko, że można złapać reset od naszej rzeczywistości. Do tego piękna pogoda przez cały rok, fantastyczna kuchnia i cudowni ludzie. To jest mój raj" - wyznała gwiazda w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Fakt".

Małgorzata Socha prezentuje hiszpańską budowę

Wszystko wskazuje na to, że aktorce udało się zrealizować swoje zagraniczne plany. W połowie marca Małgorzata Socha opublikowała na Instagramie serię fotografii przedstawiających gruntowny remont pewnego budynku.

"Kochani, zaczęło się… wielki remont, a właściwie wielka demolka. Na ten moment więcej tu kurzu niż planu, ale działamy! Trzymajcie kciuki, żeby z tego chaosu wyszło coś pięknego" - tak aktorka opisała zdjęcia, na których widać jedynie gołe mury, okna i ościeżnice.

Socha celowo nie ujawniła, gdzie dokładnie znajduje się remontowany dom, co błyskawicznie wywołało lawinę domysłów. Wśród jej ponad miliona fanów na Instagramie pojawiły się obawy, że gwiazda postanowiła zrównać z ziemią swoją willę pod Warszawą. Bardziej spostrzegawczy internauci zwrócili jednak uwagę na detale, takie jak specyficzne schody i stolarka drzwiowa, które ewidentnie nawiązywały do stylu architektonicznego popularnego na Półwyspie Iberyjskim.

Pod koniec kwietnia aktorka ponownie odwiedziła plac budowy, by zaprezentować kolejne postępy. W relacji na Instagramie oprowadziła widzów po "hiszpańskiej budowie", nie kryjąc radości z dotarcia transportu armatury łazienkowej. Zademonstrowała również, jak będzie wyglądać kuchnia. Mimo że do finału inwestycji wciąż daleko, można być pewnym, że dzięki doskonałemu wyczuciu stylu aktorki, efekty będą zachwycające.

Zobacz również: Margaret pokazała odnowiony dom w Hiszpanii. "Wszystko zrobiliśmy sami"

Małgorzata Socha ujawnia sekret młodego wyglądu. Pieści twarz prądem

30