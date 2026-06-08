Małgorzata Rozenek-Majdan zorganizowała huczne urodziny synowi. Nie oszczędzała na niczym!

Jak Małgorzata Rozenek-Majdan świętuje urodziny swoich synów

Małgorzata Rozenek-Majdan, mająca obecnie 48 lat, należy do ścisłego grona najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. Swoją telewizyjną karierę rozpoczęła w 2007 roku i od tego momentu nieustannie buduje swoją pozycję w branży. Pięć lat później celebrytka rozpoczęła współpracę ze stacją TVN, z którą jest nieprzerwanie związana aż do dzisiejszego dnia.

Popularność zyskała jako prowadząca "Perfekcyjną panią domu" będąc jeszcze żoną swojego drugiego partnera, jednak największe triumfy święci u boku obecnego, trzeciego męża. Wspólnie z 54-letnim Radosławem Majdanem stanowią niezwykle rozpoznawalny duet w polskiej przestrzeni medialnej. Według informacji prasowych, para powitała na świecie syna Henryka w 2020 roku i wraz z dwojgiem starszych chłopców z wcześniejszego związku prezenterki tworzą wzorcowy model rodziny patchworkowej.

Prezenterka utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami w przestrzeni wirtualnej, a jej instagramowy profil śledzi ponad 1,6 miliona użytkowników z całego świata. Za pośrednictwem mediów społecznościowych relacjonuje zarówno swoje przedsięwzięcia zawodowe, jak i najważniejsze momenty z życia prywatnego. Ostatnie dni maja przyniosły relację z 16. urodzin jej syna Tadeusza Rozenka, natomiast zaledwie kilka dni wcześniej swoje własne święto celebrowała sama prezenterka.

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Luksusowe urodziny Henia Majdana z motywem Super Mario

Początek szóstego miesiąca roku to dla rodziny Majdanów czas na organizację przyjęcia dla najmłodszego członka rodziny. Chociaż chłopiec swoje szóste urodziny obchodzi dokładnie 10 czerwca, to uroczyste spotkanie zaplanowano na kilka dni przed właściwą datą. Szczęśliwa i dumna matka nie zawiodła swoich obserwatorów, publikując w internecie serię fotografii oraz krótkich filmów z tego wyjątkowego wydarzenia.

Doskonałe warunki atmosferyczne pozwoliły na organizację imprezy na świeżym powietrzu, w przestronnym ogrodzie należącym do luksusowej rezydencji celebrytów. Kolejny rok z rzędu tematem przewodnim spotkania była popularna gra wideo, tym razem wybór padł na uniwersum Super Mario. Wśród zaproszonych gości krążyli profesjonalni animatorzy, którzy przebrali się za tytułowego hydraulika oraz znaną z gry księżniczkę Peach.

Uczestnicy wydarzenia robili sobie pamiątkowe fotografie na tle specjalnie przygotowanej ścianki oraz monumentalnej konstrukcji zbudowanej z kolorowych balonów. Oprócz atrakcji wizualnych gospodarze przygotowali bogatą ofertę kulinarną, a stoły były pełne różnorodnych słodyczy i słonych przekąsek. Goście mieli do dyspozycji między innymi miniaturowe hot dogi, burgery, słodkie gofry oraz serwowaną prosto z pieca pizzę, a zwieńczeniem uczty był niezwykle okazały tort.

Organizacja tak wystawnego wydarzenia wiązała się z pewnością z ogromnymi kosztami, jednak finanse nie stanowiły dla prezenterki żadnego problemu. Sam jubilat również jest zabezpieczony finansowo, o czym poinformowano jakiś czas temu. Gwiazda telewizji wyjawiła pod koniec 2024 roku, że jej sześcioletni syn generuje dochody od samego momentu narodzin i już jako czterolatek posiadał fundusze w pełni pokrywające jego przyszłą edukację wyższą.

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