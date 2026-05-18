Małgorzata Rozenek-Majdan odsłoniła umięśniony brzuch w minibikini. Cena za jej urlop zwala z nóg!

Wakacje Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana w Turcji

Małgorzata Rozenek-Majdan opuściła Polskę i udała się na wypoczynek do tureckiej miejscowości Belek. Celebrytka zameldowała się w ekskluzywnym obiekcie Regnum The Crown. Za zaledwie tydzień pobytu w opcji all inclusive trzeba zapłacić tam nawet 30 tysięcy złotych za osobę. W zagranicznej podróży towarzyszy jej ukochany małżonek, który nie szczędzi żonie czułości przed obiektywem aparatu.

Na swoim profilu społecznościowym niespełna 48-letnia gwiazda odważnie pozuje w skąpym stroju kąpielowym, bez skrępowania eksponując zgrabną sylwetkę.

Małgorzata Rozenek-Majdan w neonowym bikini. Internauci reagują

Matka trójki dzieci postawiła na jaskrawy, podwójny kostium kąpielowy. Za dół bikini trzeba zapłacić 69 euro, a za górę na 78 euro, co daje równowartość około 600 złotych. Obserwatorzy skupili się jednak głównie na nienagannie płaskim i brązowym brzuchu prezenterki, którego rzeźba przywodziła na myśl... tabliczkę czekolady.

Osz Ty! Jaki brzuch! Pędzę na siłownię - napisała Anita Werner, a Agnieszka Kotońska dodała ikonę ognia.

"Kawał ciężkie pracy i dyscypliny widać" ,"I teraz wszyscy zapisują się na siłownię", "Wow! Piękne efekty solidnej harówki! Rewelacyjna prezencja!", "Wyglądasz zjawiskowo", "Omg jakie ciało!!! Jak to możliwe w tym wieku" - czytamy w sieci.

Były bramkarz reprezentacji Polski również postanowił zamieścić kilka ujęć swojej partnerki na własnym profilu na platformie Instagram.

Amore mio - napisał i dodał kilka zdjęć.

Z kolei na krótkiej relacji wideo udostępnionej na InstaStory można było dostrzec nietypowe zachowanie sportowca. Kiedy celebrytka opowiadała o planach dotyczących lunchu oraz cieszyła się piękną pogodą, jej mąż niespodziewanie zaczął poklepywać ją po pośladkach. Gwiazda telewizji zignorowała jednak ten gest i niewzruszona kontynuowała swoją wypowiedź.

