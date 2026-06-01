Małgorzata Rozenek-Majdan skończyła 48 lat. Zaskoczyła fanów nagraniem z łóżka

Znane polskie gwiazdy zazwyczaj wykorzystują swoje urodziny do wyprawiania luksusowych przyjęć i chwalenia się bogatymi dekoracjami. Fani Małgorzaty Rozenek-Majdan doskonale wiedzą, że prezenterka bardzo chętnie dokumentuje swoją codzienność w internecie. Z tego powodu wielu internautów spodziewało się obszernej relacji pokazującej kulisy jej święta.

Małgorzata Rozenek-Majdan kończy 48 lat

Dokładnie 1 czerwca 2026 roku znana prezenterka telewizyjna świętowała swoje 48. urodziny. Od samego rana w mediach społecznościowych spływały do niej liczne gratulacje od przyjaciół oraz oddanych fanów, a wielu użytkowników internetu z niecierpliwością czekało na relację z obchodów kolejnego roku życia.

Gwiazda stacji TVN udostępniła w sieci dość nieoczekiwany materiał. Na platformie InstaStories opublikowała nagranie prosto z sypialni. Głównym elementem filmu były ogromne srebrne balony układające się w liczbę 48, które unosiły się nad łóżkiem. Jubilatka ukryła się pod pościelą i pokazała jedynie dłonie trzymające dekorację.

Małgorzata Rozenek-Majdan zrezygnowała z czerwonego dywanu

Początek wyjątkowego dnia prezentował się niezwykle leniwie. Tym razem zabrakło wystawnego tortu, tłumu gości oraz błysku fleszy na czerwonym dywanie. Prezenterka zdecydowała się zaprezentować bardzo kameralny moment ze swojego życia, dając jasny sygnał fanom, że jej urodziny wystartowały w wyjątkowo swobodnej atmosferze.

Na udostępnionym filmiku można podziwiać elegancką sypialnię gwiazdy, która została urządzona z użyciem stonowanych barw. Głównym punktem pomieszczenia jest duże łóżko z tapicerowanym zagłówkiem, jednak to właśnie srebrne balony przypominające o wieku jubilatki od razu przyciągają uwagę widzów.

Jak Małgorzata Rozenek-Majdan spędzi urodziny?

Celebrytka nie zdradziła jeszcze dokładnych planów na resztę dnia, więc ostateczne świętowanie może się dopiero wydarzyć. Pierwsze opublikowane kadry zdecydowanie minęły się z oczekiwaniami jej obserwatorów. Na jednej z udostępnionych fotografii widać, że jubilatce w łóżku wiernie towarzyszy ukochany pies. Co ciekawe, materiał wideo z balonami nagrała inna kobieta, której głos wyraźnie słychać w tle.

Użytkownicy internetu przywykli do faktu, że gwiazda zazwyczaj publikuje w sieci perfekcyjnie przygotowane materiały. Z tego powodu uwagę przykuł jej niezwykle intymny i naturalny kadr. Zamiast hucznej zabawy, prezenterka uwieczniła spokojną chwilę tylko dla siebie i właśnie w ten sposób weszła w swój nowy rok życia.

Urodzinowa niespodzianka od Radosława Majdana

Chwilę później na jubilatkę czekały wspaniałe niespodzianki przygotowane przez jej bliskich. Radosław Majdan niespodziewanie wszedł do pokoju, wręczając żonie ogromny bukiet białych i różowych kwiatów. Solenizantkę mocno wyściskał również jej syn Henio. Były bramkarz reprezentacji Polski opublikował zdjęcia z tego rodzinnego momentu na swoim profilu na Instagramie, dołączając do nich piękne życzenia.

Wszystkiego najlepszego kochanie. Idź po wszystko , spełniaj swoje marzenia i nie zwalniaj tempa. Bądź dalej naszą wielką miłością , inspiracją i źródłem energii z której cała nasza rodzina czerpie siłę , a przede wszystkim bądź moim szczęśliwym Pysiem. Bardzo Cię kocham Małgosiu

