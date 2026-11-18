Ruszyły zdjęcia do czwartego sezonu programu "Królowa przetrwania"

Właśnie rozpoczęto realizację czwartej serii programu "Królowa przetrwania", który bazuje na pomyśle z Niderlandów. Zasady tego reality show zakładają podział znanych kobiet na dwie drużyny, które trafiają do dżungli pozbawione wszelkich wygód oraz łączności ze światem zewnętrznym. Uczestniczki muszą tam stawić czoła dzikiej przyrodzie i trudnym zadaniom, testującym ich maksymalną wytrzymałość.

Polska widownia po raz pierwszy zobaczyła ten format na antenie stacji TVN7 na przełomie 2023 i 2024 roku. Produkcja szybko zdobyła dużą oglądalność, co wynikało przede wszystkim z licznych konfliktów i afer wybuchających między bohaterkami. Wiosenna, trzecia edycja przyniosła jednak spore modyfikacje, gdyż program "Królowa przetrwania" przeniesiono na główną antenę TVN, a dotychczasowego gospodarza Izu Ugonoha zastąpiła znana jako "Perfekcyjna pani domu" Małgorzata Rozenek-Majdan.

Aktualnie w Republice Południowej Afryki kręcona jest czwarta odsłona telewizyjnego widowiska, a na miejscu stawiła się już prowadząca. Małgorzata Rozenek-Majdan opuściła Polskę na początku tygodnia i zabrała ze sobą w podróż kilka wielkich walizek, w których spakowała rozmaite, efektowne stroje.

Gwiazda wykorzystuje swój profil na Instagramie do regularnego zdawania relacji z postępów na planie zdjęciowym, wcielając się w rolę swoistej reporterki. Publikowane przez nią materiały pozwalają widzom poznać zaplecze tego budzącego kontrowersje formatu. Prowadząca złożyła też fanom obietnicę, że pokaże w sieci domek zamieszkiwany wspólnie z ekipą odpowiadającą za realizację nagrań.

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Małgorzata Rozenek-Majdan pokazuje kulisy "Królowej przetrwania" i nowe uczestniczki

Jeden z pierwszych materiałów wideo powstał w aucie, kiedy prezenterka jechała na zakupy do sklepu i podziwiała mijane krajobrazy. Podróż po niezwykle krętej trasie wymagała jednak ostrożności, a jadące samochodem osoby musiały kurczowo trzymać za klamki, by uniknąć otwarcia drzwi w trakcie ruchu pojazdu.

W kolejnych relacjach prezenterka ujawniła, jak powstaje czołówka programu, do której pozowała o zachodzie słońca na plaży, mając na sobie ciężkie obuwie oraz bardzo krótką spódniczkę mini z gorsetową górą. Na udostępnionych kadrach widać wyraźnie, że na miejscu obok producentów i operatorów kamer pracuje również cały sztab dbający o fryzurę i makijaż gwiazdy. Obecność tak rozbudowanego zespołu realizującego "Królową przetrwania" wywołała spore zdziwienie wśród części komentujących internautów.

W ubiegły weekend w podróż do RPA wyruszyły również pierwsze gwiazdy nowej edycji, a na lotnisku wspólnie pojawiły się Pola Wiśniewska, Mariola Bojarska-Ferenc oraz utrzymywana dotąd w tajemnicy Marta Krupa. Twórcy oficjalnie potwierdzili ponadto, że o wygraną w programie "Królowa przetrwania" powalczy Danuta Martyniuk, a także narzeczona Leona Myszkowskiego i zarazem przyszła synowa Justyny Steczkowskiej, czyli Ksenia Ngo.

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