Od października 2024 roku Czesław Michniewicz nie prowadzi żadnej drużyny. Wówczas szkoleniowiec stracił posadę w marokańskim FAR Rabat po zaledwie trzech miesiącach pracy i zdecydował się na przerwę od futbolu. Ostatnio jednak zainteresowanie byłym selekcjonerem polskiej kadry ze strony klubów Ekstraklasy znacząco wzrosło, co skłoniło samego trenera do zabrania głosu i ucięcia wszelkich spekulacji.

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„Sprawy rodzinne powodują, że nie mogę dziś pracować w klubie. Nie mogę pozwolić sobie na to, żeby być cały czas w pracy. Już to mówiłem. Opiekuję się mamą, która będzie mieć 84. urodziny” - zaznaczył Czesław Michniewicz w „Kanale Zero”, gdzie regularnie występuje jako gość, a nawet doczekał się autorskiego programu. Jednocześnie 56-letni szkoleniowiec znacznie przychylniej podchodzi do pracy z drużyną narodową i nie wyklucza powrotu na ławkę w takiej roli!

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Czesław Michniewicz faworytem do objęcia reprezentacji Litwy

Niewykluczone, że głośny powrót trenera na ławkę nastąpi już niebawem. Jak donosi serwis 11x11.lt, Czesław Michniewicz stał się głównym kandydatem do poprowadzenia reprezentacji Litwy.

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Litewska kadra uplasowała się na drugiej pozycji w swojej grupie najsłabszej dywizji D w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA. Sąsiedzi Polaków wyprzedzili w tabeli Liechtenstein, ale stracili jeden punkt do zwycięskiego Azerbejdżanu. Taki wynik sprawił, że obecny selekcjoner Mindaugas Cepas może stracić posadę, a tamtejszy związek piłkarski poszukuje następcy przede wszystkim na polskim rynku.

Z informacji podanych przez portal Meczyki.pl wynika z kolei, że Czesław Michniewicz pojawił się ostatnio w Kownie, gdzie z trybun obserwował towarzyskie starcie Litwinów z Surinamem. Co ciekawe, jego najpoważniejszym rywalem w walce o tę posadę ma być... Michał Probierz, który również w przeszłości prowadził polską kadrę narodową.

Przypomnijmy, że Czesław Michniewicz odpowiadał za wyniki reprezentacji Polski od stycznia do końca 2022 roku. W tym okresie wygrał baraż o mundial ze Szwecją, zachował miejsce w dywizji A Ligi Narodów, a na mistrzostwach świata w 2022 roku wywalczył pierwszy od 36 lat awans Polaków z fazy grupowej. Mimo tych osiągnięć jego kontrakt nie został przedłużony, a rozstanie z kadrą przebiegło w bardzo napiętej atmosferze.

Wg portalu https://t.co/Az2Gd8ZrN1 do przejęcia stanowiska trenera reprezentacji Litwy kandyduje dwóch Polaków. Jednym z nich jest Czesław Michniewicz, drugi - Michał Probierz. Większe szanse ma mieć Michniewicz. https://t.co/8aubFQqZVX— Bałtycki Futbol (@baltycki_futbol) November 17, 2026