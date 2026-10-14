Danuta Martyniuk zdradza swój sekret przed wyjazdem. Tak chce uniknąć dramatów w nowym show

Danuta Martyniuk wyrusza na podbój telewizyjnych programów!

Zenon Martyniuk od lat dumnie dzierży miano króla disco polo. Jednak to jego żona, Danuta, od ponad 35 lat jest prawdziwą królową jego serca. Para poznała się w czerwcu 1987 roku podczas majówki w Grabowcu. Od razu złapali wspólny język, a ich uczucie, które wybuchło niedługo potem, nie słabnie do dziś. Kilka lat temu, po spektakularnej metamorfozie, to właśnie była pielęgniarka coraz częściej gości na czerwonych dywanach i w mediach.

Kiedy Zenek koncertuje, Danuta Martyniuk z entuzjazmem angażuje się w kolejne telewizyjne projekty. I to te z wyższej półki. 59-latka udowadnia, że nie boi się wyzwań ani ekstremalnych warunków. Już pod koniec października zobaczymy ją w drugim sezonie intrygującego programu "Eksperyment: Odsiadka".

Pierwsza odsłona tego formatu okazała się wielkim przebojem stacji Canal+. Na fali tego sukcesu podjęto decyzję o stworzeniu specjalnej edycji z udziałem znanych kobiet. Obok Danuty Martyniuk w więziennej celi zamknęły się m.in. Urszula Dudziak, Roksana Węgiel i Julia von Stein.

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Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"? Pytanie 1 z 16 Kim był Neil Armstrong? pisarzem astronautą kolarzem Następne pytanie

Danuta Martyniuk nie obawia się konfliktów na planie "Królowej przetrwania"

Po dobrowolnym pobycie za kratami, Danuta nie zamierza zwalniać tempa. Żona Zenona Martyniuka przyjęła zaproszenie do udziału w czwartej edycji programu "Królowa przetrwania". Po serii trudnych rozmów ostatecznie zgodziła się wystąpić w tym budzącym emocje formacie. W dżungli będzie rywalizować m.in. z Marcelą Leszczak, która niedawno sfinalizowała swój rozwód.

W wywiadzie dla stacji TVN 7, przygotowująca się do wyjazdu Danuta opowiedziała o swoich największych obawach przed rozpoczęciem przygody.

Przed wylotem oczywiście ja zawsze się obawiam wagi swoich bagaży, bo zawsze mam z tym problem. Zawsze są przeważone, muszę przekładać - wyznała przed kamerą.

W jej bagażu na pewno nie zabraknie kosmetyków do pielęgnacji cery. Jak przyznała, w dżungli najbardziej będzie jej brakować dostępu do literatury. Danuta Martyniuk uważa, że jej największym atutem jest odwaga i zamierza być wsparciem dla innych uczestniczek, starając się je uspokajać w trudnych momentach.

Niczego się nie boję, także nic mi nie jest straszne. Ja będę po prostu przekonywała, że to nie jest nic strasznego, żeby się niczego nie bały - dodała Martyniuk.

Choć "Królowa przetrwania" przyciąga przed ekrany rzesze widzów, program jest często komentowany ze względu na ostre kłótnie i spięcia między uczestniczkami. Trzecia edycja obfitowała w wiele głośnych konfliktów, a po emisji jednego z epizodów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęła lawina skarg od zaniepokojonych telewidzów.

Danuta Martyniuk jednak z uśmiechem podchodzi do perspektywy konfliktów w dżungli. Zdradziła swoją receptę na uniknięcie telewizyjnych afer: „Nie plotkować”. Czas pokaże, czy uda jej się wytrwać w tym postanowieniu.

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