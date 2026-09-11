Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan 10 lat po ślubie. Pamiętacie, jak zakochani wyglądali dekadę temu?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan razem od dekady

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan stanowią obecnie jeden z najbardziej zgodnych duetów w polskim show-biznesie. Ich historia zaczęła się w 2013 roku podczas kinowej premiery, kiedy były piłkarz zapytał prezenterkę o numer telefonu. Początkowo utrzymywali swoją relację w tajemnicy, spotykając się na dyskretnych spacerach z dala od blasku fleszy. Dopiero w lutym 2014 roku pokazali się razem publicznie. Uczucie rozwijało się szybko, a pod koniec tamtego roku Radosław Majdan poprosił ukochaną o rękę. Narzeczeni stanęli na ślubnym kobiercu niespełna dwa lata później, we wrześniu 2016 roku.

Podczas ceremonii panna młoda zachwycała w efektownej, srebrzystej sukni ślubnej o kroju syreny, bez ramiączek, z rozłożystym dołem. Choć fason ten mógł krępować ruchy, efekt wizualny był oszałamiający. Wiele osób zwraca uwagę, że po dziesięciu latach od tamtego wydarzenia gwiazda prezentuje się jeszcze atrakcyjniej. Z biegiem lat celebrytka poddała się kilku poprawkom urody, dzięki czemu nieustannie zachwyca świeżym i młodzieńczym wyglądem pomimo upływającego czasu.

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PSYCHOTEST. Którą gwiazdą jesteś? Perfekcyjna jak Gosia Rozenek, czy wybuchowa jak Magda Gessler? Pytanie 1 z 8 Najczęściej ubierasz się w: lubię luksusowe zestawienia lubię jak dużo się dzieje, wybieram wzorzyste stylizacje łączę elegancję z wygodą Następne pytanie

Radosław i Małgorzata Majdanowie na wycieczce w Wenecji

Z okazji okrągłej, dziesiątej rocznicy ślubu Małgorzata i Radosław wyruszyli do Wenecji. Mimo że pogoda ich nie rozpieszczała - padał deszcz, a niebo spowijały gęste chmury - nie popsuło to romantycznego nastroju. Gwiazda chętnie dzieliła się w internecie widokami z gondoli. Para opublikowała również wspólne zdjęcie, które krótko podsumowała:

10 lat po ślubie.

Pod postem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo życzeń i gratulacji od fanów z okazji ich jubileuszu.

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