• Regularnie szorujesz swój stalowy zlew, ale on wciąż matowieje? Sprawdź, jak zabezpieczyć go przed niszczącym działaniem twardej wody.

• Tajemnicą lśniącego zlewozmywaka jest błyskawiczna impregnacja, do której potrzebujesz tylko jednej kropli kuchennego specyfiku.

• Przed przystąpieniem do polerowania pozbądź się uciążliwego kamienia i zacieków, aby komora była higienicznie czysta oraz odpowiednio chroniona.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Dlaczego impregnacja zlewu stalowego jest konieczna i jak chroni przed twardą wodą?

Właściciele stalowych zlewozmywaków doskonale wiedzą, że nawet częste i dokładne szorowanie zacieków nie chroni powierzchni przed stopniową utratą fabrycznego blasku. Głównym winowajcą jest tutaj twarda woda, której krople osadzają się na ściankach po każdym odkręceniu kranu, a wysychając, zmieniają się w trudny do usunięcia i matowy osad wapienny. Rozwiązaniem tego problemu jest regularna impregnacja stalowego zlewu, o której niestety zapomina większość użytkowników kuchni. Zabieg ten należy przeprowadzić bezpośrednio po dokładnym umyciu komory. Zastosowanie odpowiedniego środka ochronnego sprawi, że stal dłużej zachowa świetny wygląd, a na jej powierzchni przestaną pojawiać się nieestetyczne ślady po wodzie.

Domowy impregnat do zlewu ze stali nierdzewnej. Wystarczy kropla oleju spożywczego

Skuteczne zabezpieczenie powierzchni to podstawa, jeśli chcemy utrzymać zlew ze stali nierdzewnej w nienagannej czystości. Zlewozmywak należy do najbardziej eksploatowanych elementów wyposażenia kuchni, przez co błyskawicznie pokrywa się resztkami brudu oraz kamieniem. Z tego powodu po każdym myciu dobrze jest nałożyć na niego warstwę ochronną. Brak profesjonalnego preparatu w domowej szafce nie stanowi żadnego problemu, ponieważ jako impregnat do stalowego zlewu doskonale sprawdza się zwykły olej spożywczy. Wystarczy nanieść zaledwie jedną kroplę tłuszczu, dokładnie rozprowadzić ją po całym wnętrzu komory i na koniec wytrzeć wszystko do sucha. Taki prosty zabieg znacząco przedłuży blask wyczyszczonej stali i skutecznie utrudni ponowne osadzanie się kamienia.

Jak wyczyścić zlew stalowy z kamienia i osadu? Domowy sposób z użyciem octu

Przed rozpoczęciem polerowania i nakładania warstwy ochronnej, ze zlewu trzeba bezwzględnie usunąć nagromadzony kamień. Jeśli na stalowej powierzchni widać dużo wodnych zacieków oraz uporczywego osadu, warto sięgnąć po zwykły ocet. Jest to jedna z najbardziej znanych i skutecznych metod na pozbycie się kamienia oraz brudu ze zlewozmywaka. Wystarczy nasączyć tym płynem miękką gąbkę i ostrożnie przecierać zabrudzone miejsca aż do całkowitego zniknięcia nalotu. Trudno dostępne zakamarki i szczeliny najwygodniej doczyścić przy użyciu starej szczoteczki do zębów, a po zakończeniu pracy obficie spłukać całość ciepłą wodą. Mycie zlewu octem nie tylko przywraca mu lustrzany połysk, ale ze względu na właściwości dezynfekujące tego produktu, gwarantuje również higieniczną czystość.