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18-letnia siatkarka nie żyje. Potrącił ją pijany strażnik

Tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielę, 15 listopada, we wczesnych godzinach porannych na terenie bułgarskiego miasta Dragoman w obwodzie sofijskim. Pijany 26-letni funkcjonariusz straży granicznej wjechał w 18-letnią siatkarkę, która na co dzień występowała w lokalnej drużynie VK Slivnishki Geroy. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że sprawca miał w organizmie 1,6 promila alkoholu.

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Doniesienia o tragicznym zdarzeniu zostały już oficjalnie potwierdzone przez miejscowe władze, a odpowiednie służby rozpoczęły dochodzenie. Pełniący służbę na przejściu w Dragomanie 26-letni funkcjonariusz został natychmiast zatrzymany i zawieszony w obowiązkach służbowych. Przedstawiciele Straży Granicznej Bułgarii zapowiedzieli wyciągnięcie wobec niego najsurowszych konsekwencji dyscyplinarnych.

Poszkodowana 18-letnia Milena trafiła po wypadku prosto do szpitala, jednak wysiłki lekarzy okazały się bezskuteczne i dziewczyna zmarła. Młoda sportsmenka uczyła się w ostatniej klasie liceum. W poniedziałek macierzysty klub zawodniczki, VK Slivnishki Geroy z miasta Sliwnica, opublikował oficjalne pożegnanie.

„Zarząd, sztab szkoleniowy i zawodnicy klubu siatkarskiego Slivnishki Geroy składają najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim w tym trudnym czasie. Łączymy się z Wami w żałobie. Spoczywaj w pokoju, Mileno!” – przekazano we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Z relacji świadków zdarzenia wynika, że mężczyzna siedzący za kierownicą Mercedesa znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, osiągając w obszarze zabudowanym nawet 80 km/h. Obecna na miejscu wypadku przyjaciółka tragicznie zmarłej zawodniczki opisała dramatyczne sekundy tuż przed uderzeniem. „Nie miałam nawet czasu, żeby się do niej odezwać. Po prostu nie dało się zrobić choćby jednego kroku” – wspomina świadek tragedii.

Tragiczne odejście 18-letniej Mileny wywołało ogromny wstrząs w całej Bułgarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie Prokuratura Rejonowa w Sofii, natomiast wśród społeczeństwa narastają obawy o sprawiedliwy wyrok, co wynika z posady zajmowanej przez 26-letniego sprawcę w strukturach Straży Granicznej.

Kondolencje po śmierci młodej zawodniczki opublikowali również przedstawiciele lokalnego rywala, klubu siatkarskiego VC Dragoman:

„Drodzy przyjaciele siatkówki, z głębokim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym incydencie w Dragomanie, w którym zginęła młoda Milena - zawodniczka VK Slivnishki Geroy. W imieniu VC Dragoman wyrażamy nasze najszczersze kondolencje rodzinie Mileny, jej zespołowi, trenerom i wszystkim, którzy ją znali i kochali. W tej trudnej chwili słowa są bezsilne, by wyrazić ból po przedwczesnej stracie” – czytamy w oświadczeniu.