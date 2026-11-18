Hackathony kojarzą się przede wszystkim z intensywną pracą programistów, zespołowym rozwiązywaniem problemów i tworzeniem prototypów w ograniczonym czasie. HackNation rozwija tę formułę, przenosząc ją na grunt administracji publicznej. To inicjatywa, która łączy środowisko technologiczne z instytucjami państwowymi i samorządowymi, dając uczestnikom możliwość pracy nad problemami, z którymi na co dzień mierzą się urzędy i obywatele.

Druga edycja wydarzenia odbędzie się 21–22 listopada 2026 roku w Bydgoszczy. Organizatorami są Ministerstwo Cyfryzacji, Departament GovTech Polska oraz Miasto Bydgoszcz.

24 godziny na rozwiązania dla państwa

HackNation to pierwszy w Polsce hackathon wdrożeniowy tej skali, którego celem jest nie tylko opracowanie pomysłów, ale przede wszystkim stworzenie projektów z potencjałem dalszego rozwoju i wykorzystania przez instytucje publiczne. Uczestnicy będą pracować przez 24 godziny, korzystając ze wsparcia mentorów, ekspertów technologicznych, specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa i prawa, a także przedstawicieli instytucji zgłaszających konkretne wyzwania.

– Polska ma jednych z najlepszych programistów na świecie. HackNation to okazja, żeby pokazać, jak wiele mogą wnieść do rozwoju naszego państwa. Przez 24 godziny w Bydgoszczy uczestnicy będą mierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami administracji, łączyć siły i szukać nieszablonowych rozwiązań. Właśnie takiej energii, kreatywności i odwagi w myśleniu potrzebuje nowoczesna Polska – podkreśla Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

W tegorocznej edycji przygotowano 15 wyzwań opracowanych przez 14 partnerów. Dotyczą one różnych obszarów funkcjonowania sektora publicznego. Wśród zagadnień znalazły się między innymi kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, cyfryzacją usług publicznych, wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zarządzaniem danymi oraz usprawnianiem procesów administracyjnych.

HackNation 2025 pokazał potencjał inicjatywy

Pierwsza edycja wydarzenia, zorganizowana w 2025 roku w Bydgoszczy, zgromadziła ponad 1500 uczestników. W ciągu 24 godzin zespoły opracowały 437 rozwiązań technologicznych, spośród których wyłoniono 16 zwycięskich projektów. Każdy z nagrodzonych zespołów otrzymał 25 tys. zł oraz możliwość dalszej współpracy z instytucją odpowiedzialną za dane wyzwanie. Łączna wartość nagród wyniosła 400 tys. zł.

Projekty dotyczyły między innymi bezpieczeństwa publicznego, cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji usług i usprawniania procesów administracyjnych. Wśród nagrodzonych znalazły się rozwiązania wspierające identyfikację zagrożeń, monitorowanie lokalizacji podczas akcji ratowniczych czy analizę danych wykorzystywanych przez instytucje publiczne.

– Ubiegłoroczna edycja HackNation pokazała, jak ogromny potencjał drzemie w młodych innowatorach i jak duże jest zainteresowanie wykorzystaniem nowych technologii na rzecz administracji publicznej. Liczba zgłoszeń przekroczyła nasze oczekiwania, a rejestrację musieliśmy zamknąć przed terminem. W tym roku ponownie zapraszamy do Bydgoszczy, gdzie uczestnicy będą pracować nad rozwiązaniami, które w przyszłości mogą usprawnić funkcjonowanie instytucji publicznych i poprawić jakość usług świadczonych obywatelom – mówi Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji.

Wśród zwycięskich zespołów pierwszej edycji znalazły się:

WiWav – projekt „Cyfrowy nieśmiertelnik”, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. All ink – projekt „Gaming: Los decyduje”, Totalizator Sportowy. Zespół autorski projektu „Scenariusze jutra” – Ministerstwo Spraw Zagranicznych. OneMoreFix – projekt „Odnalezione zguby”, Ministerstwo Cyfryzacji. CombAIns – projekt „Zobacz to, czego nie widać”, JSW IT Systems. MEWA – projekt „Wyszukiwarka anomalii”, Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa. Extempore – projekt „Kontrola zakładów wzajemnych”, Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa. Programiści PWR – projekt „AI w służbie decyzji”, Ministerstwo Sportu i Turystyki. kanapowcy – projekt „ZUS Accident Notification Tool”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. HackStorm – projekt „Chmura pod kontrolą”, Centralny Port Komunikacyjny. Code Casimir – projekt „Ścieżka prawa”, Ministerstwo Cyfryzacji i Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji. no signal – projekt „Prawda w sieci”, Centralny Ośrodek Informatyki. kurki – projekt „Zgrany budżet”, Ministerstwo Cyfryzacji. Zespół autorski projektu „Bydgoszcz – Ścieżki Pamięci 2.0” – Urząd Miasta Bydgoszcz. Zespół autorski projektu „Indeks Branż” – PKO BP. Habanero Code – projekt „Dane bez twarzy”, NASK.

Ważnym elementem formuły HackNation jest możliwość kontynuowania prac nad najlepszymi projektami po zakończeniu wydarzenia. Nagroda nie oznacza automatycznego wdrożenia rozwiązania. Zwycięskie zespoły mogą jednak podjąć dalszą współpracę z instytucjami, które zgłosiły poszczególne wyzwania. Projekty przechodzą wówczas dodatkową weryfikację, testy i dostosowanie do wymogów organizacyjnych, prawnych oraz technologicznych.

Kto może wziąć udział w HackNation 2026?

Wydarzenie jest skierowane do pełnoletnich osób posiadających obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego i kartę pobytu na terenie UE. Co ważne, nie jest to inicjatywa przeznaczona wyłącznie dla programistów. Do udziału zaproszeni są również analitycy, projektanci UX/UI, testerzy oraz osoby dysponujące wiedzą branżową. Wcześniejsze doświadczenie w hackathonach nie jest wymagane, a zgłoszenia można przesyłać indywidualnie lub zespołowo.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom przestrzeń do pracy, dostęp do internetu i energii elektrycznej, wyżywienie oraz możliwość odpoczynku. Przewidziano także bezpłatny transport autokarowy z wybranych miast Polski, między innymi Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska.

HackNation odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187. W sobotę 21 listopada o godz. 8.00 zaplanowano rejestrację uczestników, a oficjalne otwarcie rozpocznie się o godz. 10.30. O godz. 11.00 wystartuje 24-godzinny maraton programistyczny. W niedzielę, 22 listopada, odbędą się ocena projektów, prezentacje finalistów oraz ceremonia zamknięcia, zaplanowana na godz. 17.15.

Autor: HackNation 2026/ Materiały prasowe

Technologia z myślą o codziennym życiu

HackNation pokazuje, że nowe technologie mogą być wykorzystywane nie tylko w biznesie czy komercyjnych produktach cyfrowych. Mogą również wspierać instytucje publiczne, usprawniać ich codzienną pracę i ułatwiać obywatelom korzystanie z usług państwa. Druga edycja wydarzenia będzie kolejną okazją, by sprawdzić, jak współpraca administracji z branżą technologiczną może przełożyć się na konkretne rozwiązania.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, wyzwaniach i rejestracji można znaleźć na oficjalnej stronie hacknation.pl⁠.

Tekst sponsorowany