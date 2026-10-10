Małgorzata Kożuchowska świętuje urodziny syna. Nawiązała do ataków w szkołach i zaapelowała do rodziców

Małgorzata Kożuchowska świętuje urodziny syna

Małgorzata Kożuchowska zamieściła dziś w swoich mediach społecznościowych zdjęcie tortu. Okazja jest nie byle jaka, gdyż jej syn kończy właśnie 12 lat. - Dopiero co woziłam go w betach na plan, a dziś patrzę na mądrego, dorastającego młodego faceta - zaczęła swój wpis aktorka. Przyznała jednak, że ten dzień napawa ją nie tylko radością, ale też niepokojem, wszystko przez ostatnią serię ataków, do których doszło w polskich szkołach.

- Synku, wchodzisz w wiek, w którym świat będzie Cię kusił różnymi, często toksycznymi treściami z ekranu telefonu. Życzę Ci przede wszystkim bezpiecznego nastoletniego życia. Żebyś zawsze miał wokół siebie prawdziwych kumpli, a nie internetowe algorytmy. Pamiętaj, że nasz dom to Twoja bezpieczna przystań – bez względu na to, jak wielki chaos panuje na szkolnych korytarzach - życzyła swemu synowi gwiazda "M jak miłość" i "Rodzinki.pl".

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Małgorzata Kożuchowska komentuje ataki w polskich szkołach. Obwinia media społecznościowe i apeluje do rodziców

W dalszej części wpisu Małgorzata Kożuchowska postanowiła wykorzystać swoje zasięgi, by zaapelować do rodziców. Dała jasno do zrozumienia, że problem zaczyna się w sieci - media społecznościowe karmią młodych ludzi negatywnymi, agresywnymi i pełnymi nienawiści treściami.

- Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi. Sprawdzajmy, co oglądają w sieci i z jakimi skrajnymi emocjami zostają same w swoich pokojach. W tym strachu to my musimy być dla nich barierą ochronną. To my musimy wiedzieć co jest dla nich dobre a co nie, bo jesteśmy dorośli. Ono może tego nie wiedzieć. Jeszcze. Musimy się nauczyć mówić : nie! Dziecko nie chce widzieć w tobie kolegi chce widzieć mamę i tatę. Rodzice stawiają granice dzieciom i to jest dobre; coś wolno a czegoś nie wolno. Rodzice nie są od podlizywania się dzieciom to do niczego nie prowadzi.

- dodała aktorka, po czym skwitowała: - Ekrany to jest samotność. To jest ucieczka donikąd. Dla mojego pokolenia abstrakcja. To jest coś co nam porywa dziecko i wciąga w jakiś świat równoległy. W życiu nie myślałam, że będę musiała z tym czymś walczyć. To jest trudne, ale nie niemożliwe.

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