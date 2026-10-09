Gwiazdor serialu "Słodkie kłamstewka" napadnięty w Hollywood! Wszystko się nagrało

Do niepokojącego zajścia doszło w West Hollywood. Ceniony aktor serialowy został zaatakowany przed sklepem, do którego często wybierają się amerykańscy celebryci. Przed samym wejściem doszło do napadu, w wyniku którego gwiazdor został okradziony, ale na szczęście - wszystko nagrało się na monitoringu.

Aktor z serialu "Słodkie kłamstewka" brutalnie okradziony

37-letni Keegan Allen, znany przede wszystkim z seriali "Słodkie kłamstewka" i "Walker", wybrał się wieczorem 8 października do sklepu. Czwartkowa wyprawa do popularnego wśród bogatych mieszkańców Hollywood spożywczego miała niespodziewanie wstrząsające zakończenie. Przed sklepem aktora zaatakowało dwóch zamaskowanych mężczyzn - jeden groził mu nożem, a drugi - bronią palną, którą kilkakrotnie uderzył go w głowę. Ostatecznie, napastnicy zerwali mu z ręki drogi zegarek i odjechali, zaś z pomocą ruszyła obsługa sklepu. Napad zarejestrowały kamery monitoringu.

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Keegan Allen zrelacjonował zajście. Zwrócił się do polityków

Również sam zaatakowany postanowił udokumentować to, co się wydarzyło. Zakrwawiony Allen chwycił za telefon i uwiecznił swój wygląd po bójce. Jak powiedział na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, napastnicy byli młodzi i nakazali mu oddać zegarek pod groźbą śmierci. W opisie filmiku na Instagramie mężczyzna nie omieszkał też skomentować poziomu przestępczości w Los Angeles, zwracając się z nazwiska do polityków, burmistrzyni miasta oraz gubernatora stanu Kalifornia.

- Zachodnie Hollywood nie jest już bezpieczne. Okradziony przez dwóch mężczyzn, którzy mierzyli we mnie pistoletem i nożem, grożąc, że zabiją mnie, jeśli nie oddam zegarka i zrobiliby to! [...] Więcej szczegółów wkrótce. Miejmy nadzieję, że te kamery Flock, o których Karen Bass, Gavin Newsom i wszyscy myślą, że zatrzymają przestępczość, pomogą znaleźć tych bardzo niebezpiecznych przestępców. Niech Bóg błogosławi - czytamy.

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