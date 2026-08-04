Mistrzostwa Europy w pływaniu na otwartym akwenie. Jak poradził sobie jedyny Polak?

Złoty medal dla Floriana Wellbrocka

Rywalizacja pływaków miała miejsce na otwartym akwenie w Paryżu. Sportowcy mierzyli się z wymagającym dystansem dziesięciu kilometrów. Zwycięzcą wyścigu został Niemiec Florian Wellbrock. Triumfator przekroczył linię mety z czasem 1:55.18,3. Reprezentant Niemiec narzucił mocne tempo i nie oddał prowadzenia aż do końca.

Walka o pozostałe miejsca na podium była niezwykle zacięta. Drugie miejsce w stawce zajął Węgier David Betlehem. Srebrny medalista stracił do zwycięzcy zaledwie 2,1 sekundy. Brązowy krążek wywalczył natomiast kolejny z Niemców, Oliver Klemet. Jego strata do pierwszego miejsca wyniosła dokładnie 6,4 sekundy.

Jakie wyniki osiągnął polski pływak?

W zmaganiach na paryskim akwenie wziął udział tylko jeden Polak. Był nim Bartosz Kapała, który rywalizował w silnie obsadzonej stawce. Reprezentant naszego kraju uplasował się ostatecznie na piętnastym miejscu. Całkowita strata Polaka do triumfującego Niemca wyniosła 54,1 sekundy. Wyścig wymagał doskonałego przygotowania wytrzymałościowego.

Zakończenie zmagań mężczyzn nie oznacza końca sportowych emocji w stolicy Francji. Harmonogram zawodów przewiduje kolejne starty w tej specjalności. Na godzinę 14.30 zaplanowano rywalizację kobiet na dystansie 10 kilometrów. Pływaczki zmierzą się z tą samą trasą na otwartej wodzie. Zapowiada się niezwykle interesująca walka o europejskie medale.