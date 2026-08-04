Skolim sprzedaje koszulki z wizerunkiem Jezusa?! Fani oskarżają go o profanację

Kim jest Skolim? Od „Barw Szczęścia” do króla polskiego latino

Konrad Skolimowski urodził się w 1996 roku w Łukowie i swoje pierwsze kroki w show-biznesie stawiał jako aktor. Największą rozpoznawalność na szklanym ekranie przyniósł mu udział w serialu "Barwy Szczęścia", gdzie wcielał się w postać Patryka Jezierskiego. Pojawiał się także w mniejszych rolach w produkcjach takich jak "Korona królów" oraz "Dziewczyny ze Lwowa".

Prawdziwy sukces przyszedł jednak wraz ze zmianą ścieżki zawodowej na branżę muzyczną. Przełomem w jego karierze okazał się singiel „Wyglądasz idealnie”, który zdobył setki milionów wyświetleń w sieci. Kolejne utwory, w tym „Temperatura” oraz „Kiss me baby”, jedynie ugruntowały jego pozycję na rynku. Dziś piosenki Skolima są stałym elementem playlist w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych, a sam wokalista nawiązuje współprace z największymi gwiazdami, takimi jak Blanka czy Justyna Steczkowska.

Równolegle z karierą sceniczną, Skolimowski buduje swoje portfolio biznesowe. Wokalista zarządza między innymi własną stacją paliw, linią autorskich perfum oraz obiektem noclegowym w Międzyzdrojach. Prywatnie artysta mocno chroni życie swojej rodziny, koncentrując się na wychowywaniu dwóch synów.

Skolim szczerze o wierze po wypadku pod Koszalinem

Wokalista nie ukrywa, że wiara odgrywa w jego życiu bardzo ważną rolę. Dobitnie pokazał to po wypadku drogowym, do którego doszło pod Koszalinem w 2025 roku – bezpośrednio po zdarzeniu Skolim udał się do kościoła, by podziękować za ocalenie. W wywiadzie dla Radia VOX FM artysta wyjaśnił, skąd czerpie swoją religijność.

Skolim Hit Sopot Festiwal

- Z prababcią spędzałem bardzo dużo czasu. W wolnych chwilach czytała Pismo Święte. Z babcią się modliłem, chodziłem na pasterki do kościoła, a w ciągu roku również w niektóre niedziele. Spodobało mi się to, niesamowicie mi się to spodobało: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, „kochaj bliźniego jak siebie samego”. To piękne prawdy płynące z wiary, które niesamowicie harmonizują i układają życie. Uważam, że to jest piękno. Babcia wprowadziła mnie w ten świat - mówił Skolim w styczniu 2026.

Skolim przyznał, że stara się regularnie uczestniczyć w praktykach religijnych, na ile pozwalają mu możliwości. Podkreślił również, że ogromne znaczenie dla umacniania jego wiary mają świadectwa innych wierzących osób.

Koszulki "Boże Chroń Króla Latino" wywołały burzę. Fani mówią o profanacji

Kontrowersje wokół nowych koszulek pojawiły się już kilka dni przed oficjalną sprzedażą. Jako pierwszy w nowym stroju z motywem religijnym zaprezentował się Luxon. Obaj muzycy zaczęli występować w tych koszulkach na koncertach, a Luxon dodatkowo stworzył nagranie przypominające pieśń kościelną. W sieci natychmiast zawrzało – internauci zarzucili artystom profanację ze względu na umieszczenie na koszulce wizerunku Jezusa w towarzystwie napisu „Boże Chroń Króla Latino”. Mimo tych głosów, Skolim zdecydował się na oficjalne wprowadzenie produktu do sprzedaży w ramach czasowej promocji.

- Najpiękniejsze koszulki, myślę, że każdy klub piłkarski i każdy klub sportowy chciałby mieć takie koszulki. A mamy jemy od dzisiaj do końca tygodnia w premierowej promocyjnej cenie 199. Zapraszamy wszystkich, patrzcie na to - powiedział Skolim.

Nowy merch faktycznie trafił już do oficjalnego sklepu internetowego artysty. Pomimo zachwytów samego Skolima, wielu jego sympatyków nie kryje rozczarowania. W sekcji komentarzy zaroiło się od negatywnych opinii i słów oburzenia. Jak dotąd, gwiazdor nie skomentował fali krytyki, jaka na niego spadła.