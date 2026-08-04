Motocyklista w Zielonej Górze. 16-latek jeździł na jednym kole i driftował

Niebezpieczne manewry na ulicach Zielonej Góry

Od pewnego czasu do funkcjonariuszy z Zielonej Góry docierały sygnały o motocykliście, który w sposób nieodpowiedzialny poruszał się po mieście. Kierujący wielokrotnie jeździł na jednym kole oraz uprawiał drifting, celowo wprowadzając pojazd w poślizg, szczególnie podczas ruszania ze skrzyżowań po zmianie świateł. Swoje popisy 16-latek rejestrował za pomocą kamery, a następnie udostępniał nagrania w sieci. Policjanci postanowili przerwać ten proceder, wykorzystując do namierzenia sprawcy zarówno materiały z internetu, jak i nagrania z miejskiego monitoringu.

Współpraca policji z Centrum Monitoringu Wizyjnego

Zatrzymanie młodego kierującego było możliwe dzięki bliskiej współpracy policjantów ruchu drogowego z Centrum Monitoringu Wizyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. Kamery miejskie zarejestrowały brawurową jazdę nastolatka, co pomogło funkcjonariuszom w jego szybkiej identyfikacji. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że 16-letni chłopak w ogóle nie posiadał prawa jazdy. Mundurowi podkreślają, że brak doświadczenia i nieopanowanie jednośladu przy takich manewrach mogło doprowadzić do potrącenia przez inny pojazd lub zagrozić pozostałym uczestnikom ruchu.

Surowe konsekwencje dla nieletniego sprawcy

Materiały filmowe zabezpieczone z monitoringu oraz te zamieszczone przez 16-latka w internecie zostaną dołączone do postępowania przed sądem rodzinnym. Nastolatek będzie odpowiadał jako nieletni sprawca czynów karalnych, co jest wynikiem jego lekkomyślnego zachowania na drodze. Policja przypomina, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 marca 2026 roku, celowe driftowanie oraz jazda na jednym kole są zakazane. W przypadku osób posiadających uprawnienia funkcjonariusze mogą za takie wykroczenia natychmiast zatrzymać prawo jazdy.

Kontrole głośnych wydechów i nocne interwencje

Działania policji są również reakcją na skargi mieszkańców dotyczące nocnych przejazdów samochodów i motocykli z głośnymi układami wydechowymi, które zakłócają spokój. Podobne zdarzenia miały miejsce wcześniej między innymi na ulicy Westerplatte, gdzie inni kierujący stracili już swoje uprawnienia. Funkcjonariusze zapowiadają, że nocnych kontroli w centrum miasta będzie teraz znacznie więcej. Jednocześnie mundurowi apelują, aby umiejętności doskonalić wyłącznie w bezpiecznych warunkach, takich jak specjalne tory wyścigowe, lotniska czy Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy.

Źródło: Policja.pl