Wiśniewski nie zaśpiewa dla Mandaryny w "Tańcu z gwiazdami"! Podał powód

Wieść o tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem, zelektryzowała wszystkich. Nie mniej zaskoczeni niż fani byłych małżonków były również ich dzieci. Xavier, najstarszy syn pary, w rozmowie z serwisem ESKA.pl wyjawił, że o powrocie rodziców do siebie dowiedział się przypadkiem, coraz częściej widując ich w swoim towarzystwie.

Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet - powiedział w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Chłopak potwierdził również słowa ojca, który odpowiadając na komentarz piątej żony Poli, z którą aktualnie się rozwodzi, przyznał, iż Martą jest od zaledwie kilku tygodni, a nie od stycznia, jak sugerowała matka jego najmłodszych pociech.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem

Nauczeni doświadczeniem sprzed dwóch dekad Marta i Michał są bardzo powściągliwi, jeśli chodzi o pokazywanie ich życia prywatnego w mediach. Niedawno gościli co prawda w śniadaniówce, ale w szczytnym celu. Można natomiast przypuszczać, że Michał będzie kibicować byłej żonie, a obecnej partnerce w "Tańcu z gwiazdami". Jak wyjawił jednak ze sceny, nie zamierza dla niej zaśpiewać. Wiemy dlaczego!

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Wiśniewski nie zaśpiewa dla byłej żony

Na Tik Toku pojawiło się nagranie z jednego z ostatnich występów Michała Wiśniewskiego. Wokalista postanowił w swojej wypowiedzi nawiązać do Mandaryny i jej udziału w "Tańcu z gwiazdami".

Nie wiem, czy wiecie, ale ja byłem w "Tańcu z Gwiazdami" trzy razy. Oczywiście, ku*wa, nie tańczyć. Śpiewałem "A wszystko to, bo ciebie kocham", "Zawsze z tobą chciałbym być". Za każdym razem, jak wychodziłem i śpiewałem dla jakiejś pary, ta para odpadała. Ku*wa. Wszyscy więc mnie pytają, czy zaśpiewam dla Mandaryny. Nie, nie zaśpiewam. To by oznaczało błyskawiczne odpadnięcie z konkursu - powiedział, wywołując śmiech wśród publiczności.

Klątwa Wiśniewskiego w "Tańcu z gwiazdami"

To prawda. W przypadku "Tańca z gwiazdami" można mówić nie tylko o "klątwie niebieskiej sukienki", ale i "klątwie Wiśniewskiego".

Zawsze odmawiałem udziału. Za każdym razem, jak zaśpiewałem, to para odpadała, więc chyba nie chcielibyście mnie w jury. Generalnie raczej nie przynoszę tam szczęścia specjalnie. Jak para słyszy, że Michał Wiśniewski przychodzi dla nich zaśpiewać, to jest blady strach, no i słusznie - mówił w rozmowie z Eską.