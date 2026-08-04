Michał Szpak ocenia duet Steczkowskiej i Skolima. Padły gorzkie słowa

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-08-04 11:00

Michał Szpak słynie z bezpośredniości i nie owija w bawełnę. W wywiadzie dla "Super Expressu" wokalista wypowiedział się na temat głośnej współpracy Justyny Steczkowskiej i Skolima. Połączenie ikony polskiej muzyki z gwiazdorem disco-polo wywołało w sieci burzę. Szpak nie krył zdziwienia i zdradził, czy sam zdecydowałby się na podobny projekt.

Szpak mówi o Skolimie i Justynie Steczkowskiej. Będzie odpowiedź?

Justyna Steczkowska wielokrotnie pokazywała, że lubi muzyczne ryzyko. Diwa, która od dekad cieszy się statusem wielkiej gwiazdy na polskim rynku, chętnie podejmuje się nieoczekiwanych wyzwań. Jej ostatni projekt, czyli piosenka nagrana z popularnym twórcą latino - Skolimem, odbił się szerokim echem. Kolaboracja wywołała skrajne reakcje publiczności. Część fanów chwaliła odważne zderzenie dwóch różnych stylistyk, podczas gdy inni kręcili nosem, wskazując na drastyczny dysonans wizerunkowy obu twórców.

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Michał Szpak oraz Justyna Steczkowska i Skolim. O opinii artysty na temat tego duetu przeczytasz na Eska.
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Michał Szpak ocenia współpracę Skolima i Steczkowskiej. Mocne podsumowanie

Dziennikarze "Super Expressu" poprosili Michała Szpaka o komentarz w sprawie tego nietypowego duetu. Choć piosenkarz sam często sięga po niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, przyznał wprost, że takie muzyczne terytoria są mu zupełnie obce.

Wokalista nie krył, że kooperacja Justyny Steczkowskiej z gwiazdą latino była dla niego sporym szokiem. Michał Szpak zwrócił uwagę na wyraźny kontrast między scenicznym dorobkiem diwy a klimatem twórczości Skolima. To właśnie ta przepaść wizerunkowa, w jego opinii, stała się głównym powodem tak żywiołowych dyskusji w sieci. Zaznaczył jednak, że każdy twórca samodzielnie odpowiada za swoje kroki i artystyczny kierunek.

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W jakich włosach Michał Szpak wygląda lepiej?

Myślę, że to nie jest gatunek muzyczny, który do mnie przemawia, więc raczej to nie wchodzi w grę. Jeśli chodzi o ich duet, jest to dla mnie zaskakujące. Nie trafiło to w moje poczucie i styl muzyczny, w jakim się odnajduje. Dla mnie to było kontrowersyjne w szczególności z wizerunkiem Justyny i tego, co przekazuje sobą jako kobieta. Każdy podejmuje takie decyzje, jakie kocha i odnajduje się w rzeczywistości, którą chce kreować po prostu - mówi nam Michał Szpak.

Sama Justyna Steczkowska tłumaczyła niedawno na łamach "Super Expressu", że nagranie ze Skolimem miało charakter eksperymentu i nie będzie kontynuowane. Piosenkarka zapowiedziała przy tym kolejne niebanalne projekty z innymi artystami.

Michał Szpak zwrócił jednak uwagę na jeszcze jeden aspekt takich współprac – ich artystyczny poziom. Zauważył, że od uznanych twórców wymaga się określonej jakości. Zaznaczył, że publiczność stawia Justynie Steczkowskiej poprzeczkę niezwykle wysoko, bo artystka przez lata przyzwyczaiła słuchaczy do perfekcji i dbałości o każdy detal swoich występów.

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No rozumiem, tylko czasami właśnie ta praca na takiej prędce później ma odbicie właśnie w takich wykonach telewizyjnych, gdzie jest wszystko z playbacku. Uważam, że w przypadku takiej artystki jak ona, że to nie powinno się wydarzyć, bo ma swoją reputację, która głównie opiera się na tym, że zawsze podchodzi do rzeczy artystycznie - wyjawił nam Michał Szpak.

Michał Szpak w "The Voice of Poland": Dzięki mnie faceci mogą więcej

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Michał Szpak