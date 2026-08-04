Michał Szpak ocenia duet Steczkowskiej i Skolima. Padły gorzkie słowa

Szpak mówi o Skolimie i Justynie Steczkowskiej. Będzie odpowiedź?

Justyna Steczkowska wielokrotnie pokazywała, że lubi muzyczne ryzyko. Diwa, która od dekad cieszy się statusem wielkiej gwiazdy na polskim rynku, chętnie podejmuje się nieoczekiwanych wyzwań. Jej ostatni projekt, czyli piosenka nagrana z popularnym twórcą latino - Skolimem, odbił się szerokim echem. Kolaboracja wywołała skrajne reakcje publiczności. Część fanów chwaliła odważne zderzenie dwóch różnych stylistyk, podczas gdy inni kręcili nosem, wskazując na drastyczny dysonans wizerunkowy obu twórców.

Zobacz również: Woźniak-Starak jak księżniczka, Lanberry niczym gotycka królowa, a Skiba pokazał sześciopak!

42

Michał Szpak ocenia współpracę Skolima i Steczkowskiej. Mocne podsumowanie

Dziennikarze "Super Expressu" poprosili Michała Szpaka o komentarz w sprawie tego nietypowego duetu. Choć piosenkarz sam często sięga po niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, przyznał wprost, że takie muzyczne terytoria są mu zupełnie obce.

Wokalista nie krył, że kooperacja Justyny Steczkowskiej z gwiazdą latino była dla niego sporym szokiem. Michał Szpak zwrócił uwagę na wyraźny kontrast między scenicznym dorobkiem diwy a klimatem twórczości Skolima. To właśnie ta przepaść wizerunkowa, w jego opinii, stała się głównym powodem tak żywiołowych dyskusji w sieci. Zaznaczył jednak, że każdy twórca samodzielnie odpowiada za swoje kroki i artystyczny kierunek.

Zobacz również: Majka Jeżowska w gorsecie i mini! Przebiła nawet Justynę Steczkowską. Tak było podczas Wakacyjnej trasy Lata z Radiem

Sonda W jakich włosach Michał Szpak wygląda lepiej? W długich włosach wygląda o niebo lepiej Bardziej podoba mi się w krótkich włosach

Myślę, że to nie jest gatunek muzyczny, który do mnie przemawia, więc raczej to nie wchodzi w grę. Jeśli chodzi o ich duet, jest to dla mnie zaskakujące. Nie trafiło to w moje poczucie i styl muzyczny, w jakim się odnajduje. Dla mnie to było kontrowersyjne w szczególności z wizerunkiem Justyny i tego, co przekazuje sobą jako kobieta. Każdy podejmuje takie decyzje, jakie kocha i odnajduje się w rzeczywistości, którą chce kreować po prostu - mówi nam Michał Szpak.

Sama Justyna Steczkowska tłumaczyła niedawno na łamach "Super Expressu", że nagranie ze Skolimem miało charakter eksperymentu i nie będzie kontynuowane. Piosenkarka zapowiedziała przy tym kolejne niebanalne projekty z innymi artystami.

Michał Szpak zwrócił jednak uwagę na jeszcze jeden aspekt takich współprac – ich artystyczny poziom. Zauważył, że od uznanych twórców wymaga się określonej jakości. Zaznaczył, że publiczność stawia Justynie Steczkowskiej poprzeczkę niezwykle wysoko, bo artystka przez lata przyzwyczaiła słuchaczy do perfekcji i dbałości o każdy detal swoich występów.

Zobacz też: Edyta Bartosiewicz przerywa milczenie! Tak naprawdę wygląda jej powrót do telewizji

No rozumiem, tylko czasami właśnie ta praca na takiej prędce później ma odbicie właśnie w takich wykonach telewizyjnych, gdzie jest wszystko z playbacku. Uważam, że w przypadku takiej artystki jak ona, że to nie powinno się wydarzyć, bo ma swoją reputację, która głównie opiera się na tym, że zawsze podchodzi do rzeczy artystycznie - wyjawił nam Michał Szpak.