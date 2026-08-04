Wesele Brzozowskiego nadal trwa! "Jeszcze jesteśmy w hotelu"

Rafał Brzozowski jest już szczęśliwym mężem. Wokalista ślubował miłość, wierność i uczciwość małżeńską w ubiegłą sobotę. Wybranką jego serca okazała się posiadająca podwójne obywatelstwo Helena, także mogąca pochwalić się gościnnymi występami muzycznymi w telewizji. Na weselu, które miało kosztować krocie, bawiło się sporo znanych twarzy, m.in. Justyna Steczkowska, Krzysztof Gojdź, bracia Mroczek oraz Małgorzata Tomaszewska.

Wesele Brzozowskiego dalej trwa!

Mimo że ślub miał miejsce w sobotę, zabawa nadal trwa. We wtorkowe przedpołudnie zadzwoniliśmy do Rafała Brzozowskiego, by pogratulować mu zmiany statusu cywilnego i zapytać, jak czuje się jako świeżo upieczony mąż. Piosenkarz na wstępie poinformował nas, że nie ma aktualnie czasu na dłuższe rozmowy telefoniczne.

Wiesz co, nie mam jak pogadać, bo jesteśmy w trakcie takiego organizacyjnego [chaosu] tutaj - powiedział do telefonu.

Artysta przyznał, że wciąż przebywa w hotelu, w którym miało miejsce jego huczne wesele.

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele

Rafał Brzozowski dalej bawi się w najlepsze!

Mamy wtorek, a zabawa u Brzozowskich dalej trwa! Piosenkarz w rozmowie z nami wyjawił, że wciąż przebywa na terenie hotelu, w którym świętował wspólnie z małżonką. Wokaliście i jego małżonce przez cały ten czas towarzyszą najbliżsi.

Jeszcze dzisiaj [spędzam czas] z rodziną... Mamy mnóstwo rzeczy tutaj do dopięcia. Goście dzisiaj wyjeżdżają, tak że naprawdę mamy trochę roboty - poinformował w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Piosenkarz wspomniał także o tym, że lada moment wraca do pracy. Już 6 sierpnia pojawi się na konferencji ramówkowej telewizji Polsat jako uczestnik show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Będzie to jego pierwsze wyjście na ściankę po wzięciu ślubu.