Maja Chwalińska odpowiedziała Dawidowi Podsiadle. Tenisistka błysnęła ripostą

Wielki sukces w Paryżu. Maja Chwalińska w finale

W sobotę rozegrano finał turnieju Roland Garros, w którym Maja Chwalińska uległa Mirrze Andriejewej z wynikiem 3:6, 2:6. Ten rezultat absolutnie nie odzwierciedla niesamowitego wyczynu 24-letniej reprezentantki Polski. Do najważniejszego meczu w Paryżu awansowała prosto z kwalifikacji, stając się pierwszą w historii zawodniczką ery Open, która w ten sposób dotarła do walki o wielkoszlemowy tytuł. Rywalizację w turnieju zaczynała będąc na 114. pozycji w światowym rankingu, a na drodze do finału pokonywała znacznie wyżej notowane przeciwniczki.

To nie dziwi, że wspaniałe występy zawodniczki na kortach Rolanda Garrosa stały się jedną z największych sensacji i przyciągnęły uwagę nie tylko fanów tenisa, ale też całej Polski.

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Dawid Podsiadło trzymał kciuki

W gronie osób wspierających Maję Chwalińską znalazły się znane gwiazdy muzyki. Bezpośrednio przed spotkaniem finałowym specjalne przesłanie dla polskiej tenisistki przygotował Dawid Podsiadło. Muzyk w luźnym tonie wyznał, że marzy o potrzymaniu zwycięskiego pucharu, jeśli tylko sportsmenka wyrazi na to zgodę, i zagwarantował, że tego samego wieczoru sto tysięcy fanów na jego koncercie odśpiewa dla niej huczne "Sto lat".

Nie chcę mówić, żebyś dała mi potrzymać statuetkę, ale gdybyś mogła, to bym bardzo to docenił. Bardzo bym chciał. Tutaj dzisiaj wieczorem sto tysięcy osób będzie śpiewało dla ciebie sto lat. Oczywiście będzie wszystko dobrze w finale, trzymamy kciuki

– mówił popularny wokalista w krótkim filmie, który został wyemitowany tuż przed sportowym pojedynkiem na antenie stacji TVN.

Te obietnice nie okazały się rzucone na wiatr. W trakcie sobotniego występu w Chorzowie publiczność zgromadzona na stadionie rzeczywiście odśpiewała tradycyjne sto lat dla polskiej zawodniczki, co stanowiło symboliczny wyraz wsparcia w dniu jej najważniejszego tenisowego starcia w karierze.

Maja Chwalińska odpowiada Dawidowi Podsiadle

Maja Chwalińska nie kazała na siebie długo czekać z odpowiedzią. Tego samego wieczoru podziękowała swoim fanom za kibicowanie, publikując w sieci krótki wpis, którym pożegnała się ze stolicą Francji. W swojej wiadomości nie pominęła artysty, który miał wielką nadzieję na potrzymanie jej paryskiego trofeum.

W jednym z udostępnionych materiałów na Instagramie polska tenisistka skierowała swoje słowa wprost do Dawida Podsiadły, oferując mu nagrodę w ramach pocieszenia.

Pucharu nie mam, ale mogę dać ci talerz, Dawid!

– przekazała tenisistka, odnosząc się bezpośrednio do faktu, że z wielkoszlemowego finału wróciła bez głównego tytułu.

Teraz pozostaje tylko czekać na reakcję ze strony polskiego wokalisty.

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