Dawid Podsiadło pogratulował polskiej tenisistce. Jego słowa chwytają za serce

Dawid Podsiadło – kim jest popularny artysta?

Dawid Podsiadło to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiej sceny popowej oraz alternatywnej. Jego kariera nabrała tempa po triumfie w programie "X Factor" w 2012 roku, co szybko przełożyło się na ogromny sukces rynkowy i artystyczny. Debiutancka płyta "Comfort and Happiness" z miejsca okryła się diamentem, a następne wydawnictwa, jak "Małomiasteczkowy" oraz "Lata Dwudzieste", tylko potwierdziły jego gwiazdorski status.

Artysta nieustannie bije rekordy popularności. Jego występy regularnie wyprzedają największe obiekty stadionowe w kraju, gromadząc jednorazowo dziesiątki tysięcy oddanych fanów.

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Życiowy sukces Mai Chwalińskiej w Paryżu

Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie przedarła się do tenisowej elity podczas francuskiego turnieju. Przed rozpoczęciem zmagań w Roland Garros nie była notowana nawet w pierwszej setce rankingu, ale świetne mecze nad Sekwaną wywindowały ją do czołowej trzydziestki najlepszych zawodniczek świata. Mimo konieczności gry w kwalifikacjach tego wielkoszlemowego turnieju, Polka sprawiła wiele niespodzianek. Wyeliminowała m.in. aktualną złotą medalistkę olimpijską, Qinwen Zheng. Osiągnięcie 24-latki jest tym bardziej imponujące, że wcześniej musiała radzić sobie z depresją, jednak pokonała trudności i obecnie może cieszyć się największym triumfem w karierze.

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Dawid Podsiadło kibicuje Mai Chwalińskiej

Jeszcze przed meczem Dawid Podsiadło otwarcie zadeklarował mocne wsparcie dla Mai Chwalińskiej. Piosenkarz wyjawił również, że dobrze zna Pawła Kałużę, który odkrył sportowy potencjał tenisistki. Podsiadło postanowił złożyć zawodniczce niezwykłe gratulacje.

- Nie chcę mówić, żebyś dała mi potrzymać statuetkę, ale gdybyś mogła, to bym bardzo to docenił. Bardzo bym chciał. Tutaj dzisiaj wieczorem sto tysięcy osób będzie śpiewało dla ciebie sto lat. Oczywiście będzie wszystko dobrze w finale, trzymamy kciuki - powiedział Podsiadło.

DĄBROWA GÓRNICZA GÓRĄ 🏔️Bo w życiu najważniejsza jest rodzina i bliscy 🫂Dawid Podsiadło i Maja Chwalińska, dziś podbijający największe ze scen, wiedzą o tym najlepiej 🏟️ #RolandGarros #RG2026 #JazdaMaja pic.twitter.com/lDWeh0wOKy— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) June 6, 2026