"Magia nagości. Polska" wróciła z 5. sezonem. Nowe odcinki przyniosły zmiany

NN
2026-09-19 22:29

Miłość nie ma jednego scenariusza, a droga do znalezienia drugiej połówki często prowadzi przez nieoczekiwane zwroty akcji. Przekonają się o tym widzowie piątego sezonu "Magii nagości. Polska", który zadebiutował w piątek 18 września, o godz. 23:00. Nowe odcinki kultowego show randkowego będzie można oglądać wyłącznie w telewizji ZOOM oraz online na FILMBOX+ Stream.

Prowadząca Julia Oleś uśmiecha się na tle różowej scenografii. O nowym sezonie Magii nagości przeczytasz na Eska.
Autor: ZOOM/ Materiały prasowe

"Magia nagości. Polska" to program randkowy, w którym uczestnicy poszukują miłości, wybierając kandydatki i kandydatów na podstawie stopniowo odsłanianego wyglądu ich nagich ciał. W nieszablonowy sposób przełamuje stereotypy dotyczące wyglądu, atrakcyjności i relacji, a jednocześnie pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów randkowych w Polsce. Czwartą odsłonę śledziły prawie 3 miliony widzów. Piąty sezon show liczy 6 odcinków, a w każdym z nich odkrywamy po dwie historie wybierających. W rolę prowadzącej ponownie wciela się Julia Oleś.

"Magia nagości. Polska" - 5. sezon wystartował

Piąty sezon "Magii nagości" zyskuje nową jakość realizacji i odświeżoną scenografię, zbliżoną do ikonicznej już wersji brytyjskiej. Wśród uczestników znajdują się osoby reprezentujące różne pokolenia, doświadczenia, typy urody i podejścia do relacji, pokazując, że nie istnieje jeden uniwersalny kanon atrakcyjności. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji programu pojawia się para poliamoryczna. Jak zawsze, po dokonaniu wyboru bohaterowie poznają się bliżej na randce, która pozwala zweryfikować pierwsze wrażenie. Dalsze losy bohaterów pokazują, czy początkowa fascynacja może przerodzić się w prawdziwą relację.

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"Magia nagości. Polska" - uczestnicy 5. edycji

Największą siłą programu są jego bohaterowie. To osoby, które zdecydowały się wyjść poza strefę komfortu i poszukać miłości bez masek, filtrów i uprzedzeń. A kogo szukają? Patrycja (43) z Warszawy liczy na partnera świadomego, wysportowanego i gotowego dzielić z nią jej pasje. Łukasz (35) z Białegostoku liczy na otwartość, spontaniczność i poczucie humoru. Z kolei Jolanta (37) i Krzysztof (44) to para otwarta na relację z trzecią osobą. Kolejne odsłonięcia prowadzą do szczerych rozmów o potrzebach, granicach i odmiennych upodobaniach partnerów, a ich decyzje zostają sprawdzone podczas spotkań poza studiem.

"Magia nagości. Polska" - gdzie oglądać?

5. sezon programu "Magia nagości. Polska" jest dostępny online, wyłącznie w serwisie streamingowym FILMBOX+ Stream.

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