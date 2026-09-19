Real Madryt zdobywa Superpuchar Euroligi. Królewscy wzięli srogi rewanż na mistrzach

Real Madryt wygrywa historyczny Superpuchar Euroligi

Koszykarze ze stolicy Hiszpanii pokonali mistrza rozgrywek Olympiakos Pireus 93:89. Finałowe spotkanie rozegrano w Abu Zabi w ramach otwarcia nowego sezonu koszykarskiego. Dzięki tej wygranej madrytczycy zrewanżowali się Grekom za porażkę 85:92 w finale Euroligi w Atenach. Poszczególne kwarty tego pojedynku zakończyły się wynikami 24:15, 23:28, 28:29 oraz 18:17.

Turniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oficjalnie rozpoczął zmagania w sezonie 2026/27. Pierwsza kolejka tych prestiżowych rozgrywek z udziałem dwudziestu drużyn wystartuje już 24 września. W zmaganiach wezmą udział reprezentanci Polski, w tym Aleksander Balcerowski grający w FC Barcelonie oraz naturalizowany Jordan Loyd reprezentujący Anadolu Stambuł. Turniej w Abu Zabi zgromadziły cztery silne zespoły ze Starego Kontynentu oraz Bliskiego Wschodu.

Kto zdobył najwięcej punktów podczas tego turnieju?

W wielkim finale w szeregach hiszpańskiej drużyny najlepiej punktował Francuz Timothe Luwawu-Cabarrot z dorobkiem dwunastu oczek. Zaledwie o jeden punkt mniej zanotowali Hiszpan Jaime Pradilla, Fin Mikael Jantunen oraz reprezentant Dominikany Andres Feliz. W zespole pokonanych Greków zdecydowanie wyróżnili się Bułgar Sasza Wezenkow z dwudziestoma dwoma punktami, Francuz Evan Fournier z czternastoma i Amerykanin Donta Hall z trzynastoma oczkami. Decydujące spotkanie od samego początku obfitowało w niezwykle wysoki poziom sportowy.

Wcześniejsze mecze półfinałowe również przyniosły kibicom wiele sportowych wrażeń. Zespół z Madrytu pokonał Dubai Basketball wynikiem 98:95, podczas gdy Olympiakos wygrał z mistrzem z 2025 roku, czyli ekipą Fenerbahce Stambuł 92:90. W rywalizacji o trzecie miejsce turecka drużyna ze Stambułu okazała się lepsza od zespołu Dubai BC, wygrywając to starcie 85:77. Ekipa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich rywalizuje w europejskich rozgrywkach regularnie od 2025 roku.