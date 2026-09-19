Kacper Woryna wygrywa w Rzeszowie. Maciej Janowski tuż za nim

Kacper Woryna wygrywa w Rzeszowie

Trzeci turniej cyklu żużlowych mistrzostw Europy SEC zakończył się zwycięstwem Kacpra Woryny, a drugie miejsce zajął Maciej Janowski. Na najniższym stopniu podium stanął Łotysz Andrzej Lebiediew. Z kolei broniący tytułu mistrza Europy Patryk Dudek zakończył zawody na siódmym miejscu.

Po trzech turniejach w klasyfikacji generalnej prowadzą Kacper Woryna oraz Duńczyk Leon Madsen, którzy mają na koncie po 34 punkty. Maciej Janowski, z wynikiem 33 punktów, zajmuje trzecią pozycję, ex aequo z innym Duńczykiem, Michaelem Jepsenem Jensenem. Piąte miejsce należy do Patryka Dudka (30 pkt).

Dramatyczny finał na Podkarpaciu

Zawody w Rzeszowie były niezwykle emocjonujące. Bezpośredni awans do finału uzyskali Kacper Woryna oraz Maciej Janowski, gromadząc największą liczbę punktów w 20 wyścigach fazy zasadniczej. Z kolei przez "bieg ostatniej szansy" do wielkiego finału weszli Łotysz Andrzej Lebiediew i Duńczyk Leon Madsen.

W decydującym starciu nie brakowało dramaturgii. Na trzecim okrążeniu Leon Madsen spowodował upadek Macieja Janowskiego i został wykluczony. W powtórce Janowski po raz kolejny zanotował upadek, rywalizując o pozycję z Kacprem Woryną. Mimo to w trzecim podejściu był najszybszy spod taśmy, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość Woryny, który wyprzedził go na dystansie.