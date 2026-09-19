Daria z “Love is Blind” zadebiutowała w nowym formacie. Posypały się komentarze

Daria Rybak-Lenz to jedyna polska uczestniczka programu “Love is Blind”, która w show Netflixa znalazła drugą połówkę - pozostałe kobiety albo powiedziały “nie”, albo, jak Marta, po czasie rozstały się ze swym partnerem. Była jeszcze Malika, która w wyniku zdrady, której dopuścił się jej wybranek, nie stanęła nawet na ślubnym kobiercu.

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Daria z “Love is Blind” zadebiutowała w “Halo tu Polsat”

Daria i Filip świętowali niedawno pierwszą rocznicę ślubu. Celebrytka ani jednak myśli spoczywać na laurach i postanowiła dobrze wykorzystać swoje przysłowiowe pięć minut sławy. Jako, że jest doświadczoną ekspertką fitness, która absolutnie kocha to, co robi, znalazła sposób, by połączyć sławę ze swoim “konikiem”. I tak oto nawiązała współpracę z Telewizją Polsat. W sobotę 19 września Daria Rybak-Lenz zadebiutowała w śniadaniówce ze swoim autorskim cyklem poświęconym ćwiczeniom fitness, aktywności fizycznej i dbaniu o zdrowe, regularne nawyki.

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Jak sprawdziła się Daria? Internet jest jednomyślny

Takie debiuty, w których to gwiazdy internetu, telewizji czy streamingów, podejmują się zupełnie nowej roli, często bywają kontrowersyjne i spotykają się z ostrą, negatywną reakcją ze strony widowni. Ale nie tym razem. Internauci są wyraźnie zachwyceni cyklem Darii, która ich zdaniem sprawdziła się znakomicie. Przyznają w komentarzach, że wprost nie mogą doczekać się kolejnych odsłon cyklu i Darii winno być w “Halo tu Polsat” możliwie jak najwięcej.

- Co za energia !!🔥 Daria jak zawsze petradaaaa!!

- Daria super 👏Pełen luz, humor, no mega 😀Nie jedna prowadząca mogłaby się wiele od Ciebie nauczyć.

- Energia , wszystko było extra! Było super, ale zdecydowanie chce więcej i dłużej! Daria, proszę , stwórz jakiś dłuższy film treningowy( jakieś 40 min czy coś ) . I need this Girl!

- czytamy w komentarzach.

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