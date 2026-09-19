Filip Chajzer ożenił się z 20-latką, a ślubu udzielił im ksiądz, który działał na OnlyFans

Filip Chajzer i Bianka powiedzieli sobie "tak". Do ślubu doszło w sobotę 19 września w krakowskim kościele, a panna młoda zjawiła się w pięknej, eleganckiej sukni. Nie obyło się jednak bez kolejnej kontrowersji.

Ksiądz w "The Traitors". Udział w programie to najmniejsza z jego kontrowersji | WYWIAD ESKA

Ślub Filipa Chajzera i ksiądz z OnlyFans

Ślubu Filipowi Chajzerowi i Biance udzielił ks. Rafał Główczyński, znany w sieci jako “Ksiądz z osiedla”. Słynie on z niezwykłej otwartości i odważnych pomysłów, uważa bowiem, że aby dotrzeć dziś do młodzieży i zachęcić ją do uczęszczania do kościoła, winno się stawiać na niecodzienne metody. - Przejąłem dawną agencję towarzyską. Założyłem tam klubokawiarnię bez cennika, żeby każdego było stać. Robiłem imprezy pod mostem Świętokrzyskim, co sobota od 23:00 do 3:00 byłem pod mostem i robiłem imprezy - zdradził ksiądz w rozmowie z Eską. Aby utrzymać kawiarnię w Warszawie i odpowiednio ją zareklamować, ojciec Rafał posunął się do zaskakującego rozwiązania - założył konto na portalu erotycznym OnlyFans. W rozmowie z Onetem objaśnił swój tok myślenia:

— Dalej uważam, że to był świetny pomysł, jednak opinia osób pobożnych poskutkowała tym, że się wycofałem. Słyszałem zawsze, że OnlyFans to taka Sodoma i Gomora, natomiast jak się czyta Ewangelię, to Jezus szedł właśnie w takie niepobożne miejsca.

“Ksiądz z osiedla” wystąpił też w popularnym programie “The Traitors”. Statystycznie teraz w kościołach mamy chyba jakieś 15-20% społeczeństwa, natomiast jeśli chodzi o ludzi młodych, to jest zdecydowanie mniej, ale praktycznie wszyscy są w internecie, w mediach. Więc gdyby cała młodzież była u mnie w niedzielę na mszy, to bym był w kościele, a ponieważ nie są, to poszedłem tam, gdzie są, czyli tym razem na ekran telewizora - przyznał ze śmiechem w wywiadzie dla Eski.

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Zygmunt Chajzer wspiera syna

Dlaczego Filip Chajzer i Bianka zdecydowali się właśnie na księdza Rafała? Tego nie wiemy. Ich ślub od dawna wzbudzał jednak sensację, którą dodatkowo podsycał ewidentny konflikt z matką panny młodej. Podczas jednego z publicznych wydarzeń kobieta zarzuciła nawet dziennikarzowi, że odcina jej córkę od bliskich. Zupełnie inny front prezentuje zaś Zygmunt Chajzer, który - mimo iż przed ślubem widział pannę młodą raptem kilka razy - wspiera syna i ewidentnie świetnie bawił się na ślubie, o czym świadczą zdjęcia, które znajdziecie w poniższej galerii.