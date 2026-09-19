ME siatkarzy. Kto zagra o półfinał?

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Polacy grają dalej
Polacy, którzy na mistrzostwach Europy siatkarzy bronią wywalczonego wcześniej tytułu, w sobotę wywalczyli awans do ćwierćfinału. Biało-czerwoni nie dali szans reprezentacji Łotwy, pokonując ją pewnie 3:0. We wtorek w Sofii zagrają o półfinał z Niemcami.
Nasi zachodni sąsiedzi również zameldowali się w najlepszej ósemce turnieju. Niemcy sprawili sporą niespodziankę, eliminując z mistrzostw wicemistrzów świata - reprezentację Bułgarii. Do wyłonienia zwycięzcy w tym meczu potrzebny był tie-break.
Kiedy mecze o medale?
Kolejne spotkania 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy zostaną rozegrane w niedzielę i poniedziałek. To właśnie wtedy poznamy komplet drużyn, które wystąpią w ćwierćfinałach tegorocznego turnieju.
Najważniejsze mecze mistrzostw, czyli walka o medale, przeniosą się do Mediolanu. Półfinały zaplanowano na 25 września. Z kolei wielki finał oraz mecz o brązowy medal zostaną rozegrane zaledwie dzień później.