Filip Chajzer przekłada podróż poślubną. Bo? Najpierw musi na nią zarobić

Najpierw praca, później podróż poślubna z Bianką

Młoda żona prezentera musi uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o zagraniczny wyjazd. Filip Chajzer w tej chwili nie dysponuje wolnym czasem na dłuższy wypoczynek. Jak sam przyznaje, jego grafik jest całkowicie zaplanowany aż do okresu bożonarodzeniowego, co wyklucza jakikolwiek urlop w najbliższych miesiącach.

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Podróż poślubna to bardzo odległy temat. Mamy teraz przed sobą bardzo dużo pracy. Kalendarz jest wypełniony do świąt - mówi Filip Chajzer w rozmowie z Super Expressem.

Świeżo upieczony małżonek zaznacza, że Bianka jest dla niego ogromnym wsparciem w codziennych wyzwaniach. Towarzyszy mu nieustannie, gdy ten poświęca energię na realizację kolejnych projektów zawodowych.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się w studiu w trakcie mojego pierwszego podcastu i tak się życie potoczyło, że aktualnie jest to moja regularna praca - podkreśla prezenter, który ostatnio niemal cały swój czas poświęca na rozwój autorskiego programu na YouTubie.

Filip Chajzer planuje podróż do Nowego Jorku

Rozwój kanału na platformie YouTube to tylko jeden z pomysłów biznesowych syna popularnego dziennikarza. Warto pamiętać, że jeszcze niedawno intensywnie rozwijał swoją sieć punktów z kebabem. Nowa partnerka życiowa może być zatem spokojna o stabilność finansową u boku obrotnego męża. Kiedy tylko w kalendarzu pojawi się więcej luzu, prezenter zamierza zorganizować wymarzoną wyprawę do USA.

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Moje ukochane miejsce zaraz po Krakowie to Nowy Jork. Bardzo chciałbym zabrać tam Blankę. To bardzo ważne dla mnie miejsce - opowiada Super Expressowi Filip Chajzer.

Głośny ślub Filipa Chajzera i 20-letniej Bianki

Uroczystość zaślubin prezentera z młodszą o ponad dwie dekady Bianką, która po ślubie zmieniła nazwisko, odbyła się w Krakowie. Sakramentalne "tak" padło w jednym z tamtejszych kościołów, a na miejsce przyjęcia weselnego wybrano lokal gastronomiczny zlokalizowany na krakowskich Błoniach. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło ojca pana młodego, Zygmunta Chajzera.

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