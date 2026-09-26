Oświadczyny tuż po porodzie. Gwiazda TVP pochwaliła się podwójnym szczęściem

Aleksandra Grysz urodziła drugie dziecko. Gwiazda TVP i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami

Aleksandra Grysz należy do grona znanych postaci telewizji publicznej, które po zawirowaniach kadrowych na przełomie 2023 i 2024 roku utrzymały swoją pozycję w „Pytaniu na śniadanie”. Życiowym partnerem prezenterki porannego programu TVP jest Tomasz Tylicki, który wcześniej również pracował w tym samym formacie, a obecnie przeniósł się do telewizji Polsat.

Para wspólnie opiekuje się synem Tymoteuszem, który przyszedł na świat w lipcu 2024 roku. Oprócz tego Tomasz Tylicki ma prawie 11-letnią córkę z poprzedniej relacji. Informację o kolejnej ciąży Aleksandra Grysz podała pierwszego kwietnia za pośrednictwem mediów społecznościowych, co wzbudziło ogromne zainteresowanie jej fanów.

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Choć ogłoszenie ciąży miało miejsce w Prima Aprilis, doniesienia okazały się w pełni prawdziwe, a prezenterka w kolejnych miesiącach chętnie dzieliła się szczegółami oczekiwania na rozwiązanie. Równo tydzień temu na świat przyszedł drugi syn Aleksandry Grysz i Tomasza Tylickiego.

19.09.2026- dzień, który zmienił nasze życie na zawsze… Tobiaszku, jak dobrze, że jesteś - napisała pod czarno-białym zdjęciem z synkiem i partnerem.

Narodziny potomka zbiegły się z inną niespodzianką, przygotowaną przez świeżo upieczonego ojca. Zaledwie kilka minut po tym, jak Aleksandra Grysz urodziła, usłyszała od Tomasza Tylickiego pytanie o rękę. Prezenterka bez wahania zgodziła się na oświadczyny.

19 września urodził się nasz drugi synek. Oboje wiedzieliśmy, że dzień jego narodzin będzie jednym z najważniejszych dni w naszym życiu, ale tylko jedno z nas zaplanowało na ten dzień jeszcze jeden powód do wzruszeń… i tak, kilka minut po narodzinach Tobiaszka, narodził się też zupełnie nowy rozdział naszej historii - napisała na Instagramie.

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