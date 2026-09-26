Oświadczyny tuż po porodzie. Gwiazda TVP pochwaliła się podwójnym szczęściem

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-26 10:30

Aleksandra Grysz, prezenterka „Pytania na śniadanie”, ma powody do wielkiej radości. Równo tydzień po narodzinach swojego drugiego dziecka ogłosiła kolejne rewelacje. Okazuje się, że partner oświadczył się jej dosłownie kilka minut po porodzie.

Aleksandra Grysz urodziła drugie dziecko. Gwiazda TVP i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami

Aleksandra Grysz należy do grona znanych postaci telewizji publicznej, które po zawirowaniach kadrowych na przełomie 2023 i 2024 roku utrzymały swoją pozycję w „Pytaniu na śniadanie”. Życiowym partnerem prezenterki porannego programu TVP jest Tomasz Tylicki, który wcześniej również pracował w tym samym formacie, a obecnie przeniósł się do telewizji Polsat.

Para wspólnie opiekuje się synem Tymoteuszem, który przyszedł na świat w lipcu 2024 roku. Oprócz tego Tomasz Tylicki ma prawie 11-letnią córkę z poprzedniej relacji. Informację o kolejnej ciąży Aleksandra Grysz podała pierwszego kwietnia za pośrednictwem mediów społecznościowych, co wzbudziło ogromne zainteresowanie jej fanów.

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Zaręczyny w szpitalnej sali. Aleksandra Grysz z TVP odpowiedziała Tomaszowi Tylickiemu

Choć ogłoszenie ciąży miało miejsce w Prima Aprilis, doniesienia okazały się w pełni prawdziwe, a prezenterka w kolejnych miesiącach chętnie dzieliła się szczegółami oczekiwania na rozwiązanie. Równo tydzień temu na świat przyszedł drugi syn Aleksandry Grysz i Tomasza Tylickiego.

19.09.2026- dzień, który zmienił nasze życie na zawsze… Tobiaszku, jak dobrze, że jesteś - napisała pod czarno-białym zdjęciem z synkiem i partnerem.

Narodziny potomka zbiegły się z inną niespodzianką, przygotowaną przez świeżo upieczonego ojca. Zaledwie kilka minut po tym, jak Aleksandra Grysz urodziła, usłyszała od Tomasza Tylickiego pytanie o rękę. Prezenterka bez wahania zgodziła się na oświadczyny.

19 września urodził się nasz drugi synek. Oboje wiedzieliśmy, że dzień jego narodzin będzie jednym z najważniejszych dni w naszym życiu, ale tylko jedno z nas zaplanowało na ten dzień jeszcze jeden powód do wzruszeń… i tak, kilka minut po narodzinach Tobiaszka, narodził się też zupełnie nowy rozdział naszej historii - napisała na Instagramie.

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