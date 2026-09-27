Turniej WTA w Seulu. Kim jest zdobywczyni pierwszego tytułu w karierze?

Historyczny triumf Kimberly Birrell

Kimberly Birrell pokonała Mayę Joint wynikiem 6:4, 6:2 w niedzielnym finale. Zwycięstwo na twardych kortach turnieju WTA 500 to pierwszy taki sukces 28-letniej Australijki. Wcześniej przegrywała finały w Osace w 2024 roku oraz w Chennai w 2025 roku.

Dzięki tej wygranej Birrell, notowana dotychczas na 60. miejscu, awansuje do pierwszej pięćdziesiątki rankingu. Pojedynek był pierwszym od 2017 roku australijskim finałem w cyklu WTA. Maya Joint przed meczem zajmowała 99. pozycję w światowym zestawieniu.

Jak spisała się Magda Linette?

W turnieju w Seulu startowała również Magda Linette. Polka rozstawiona z numerem 7 przegrała mecz z Darią Astachową. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 1:6, 6:7 (2-7) na korzyść rosyjskiej kwalifikantki.

Zakończony 27 września 2026 roku turniej WTA przyniósł niespodziewane rozstrzygnięcia. Triumf Birrell potwierdza jej rosnącą formę w tym sezonie. Wynik finału to Kimberly Birrell (Australia, 2) - Maya Joint (Australia, 5) 6:4, 6:2.