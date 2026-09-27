Przepaść finansowa na Euro. Siatkarze zgarniają grosze, podczas gdy piłkarze inkasują miliony

Pomimo wspaniałego sukcesu i zdobycia złotego medalu na mistrzostwach Europy, siatkarze reprezentacji Polski otrzymują zdecydowanie niższe premie w zestawieniu z piłkarzami. Przepaść ta jest na tyle duża, że wywalczenie remisu na piłkarskim turnieju Euro pozwala zgarnąć równowartość nagrody przewidzianej za tryumf w całej siatkarskiej rywalizacji. Te szokujące statystyki dobitnie obrazują, jak wielki dystans finansowy dzieli obie niezwykle chętnie oglądane przez kibiców dyscypliny sportu.

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Ogromne pieniądze dla Hiszpanii na Euro 2024

Najbardziej popularna na świecie piłka nożna wiąże się z ogromnymi kwotami, co staje się jeszcze bardziej widoczne podczas bezpośredniego porównania siatkarskich i piłkarskich rozgrywek mistrzowskich. Zwycięska ekipa Hiszpanii, która zdominowała rozgrywki Euro 2024, otrzymała od UEFA prawdziwą fortunę. Dzięki kompletowi zwycięstw w meczach grupowych zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego otrzymali najwyższą możliwą stawkę, opiewającą na kwotę 28,25 mln euro, czyli około 123 mln zł.

Reprezentacja Anglii, która dotarła do samego finału, również mogła liczyć na gigantyczne pieniądze, zarabiając 24,25 mln euro. Rozbieżności na tle innych sportów najmocniej uwydatniają jednak same stawki startowe, ponieważ za wywalczenie awansu do finałowej dwudziestki czwórki każda reprezentacja, a wśród nich polska kadra, dostała od UEFA 9,25 mln euro niezależnie od późniejszych osiągnięć boiskowych.

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Wynagrodzenie siatkarzy na mistrzostwach Europy

Tymczasem, kiedy świat piłkarski obraca gigantycznymi sumami, siatkarze walczący o sportowe zaszczyty, mogą liczyć na nieporównywalnie mniejsze gratyfikacje. Całościowa suma nagród w trakcie siatkarskiego czempionatu wygląda wręcz symbolicznie na tle milionów przyznawanych w futbolu. Reprezentacja Polski, która triumfowała w poprzedniej odsłonie turnieju, otrzymała zaledwie 500 tysięcy euro, co daje kwotę około 2,2 mln złotych i to przeznaczonych do rozdysponowania na cały zespół oraz sztab szkoleniowy. Co więcej, obecne premie nie uległy większym zmianom.

Ta stosunkowo niewielka pula nagród to dokładna równowartość premii, jaką polska drużyna piłkarska wywalczyła podczas rywalizacji w Niemczech za zdobycie zaledwie jednego punktu w zremisowanym meczu. Dzieje się tak, ponieważ według stawek ustalonych przez UEFA każda wygrana faza grupowa nagradzana jest milionem euro, natomiast remis to zysk rzędu pół miliona euro. Zestawienie tych statystyk dobitnie obrazuje, jak gigantyczny rozdźwięk finansowy dzieli obie te popularne areny sportowe.