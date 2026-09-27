Iwona Pavlović jak modelka na starych zdjęciach. Takiej figury można pozazdrościć!

Iwona Pavlović jako jedyna jurorka przetrwała wszystkie zmiany w programie

"Taniec z Gwiazdami" uchodzi za jeden z najbardziej kultowych formatów rozrywkowych w naszym kraju. W każdej odsłonie na parkiecie pojawiają się znane osobistości, a przed telewizorami gromadzi się potężna publiczność. Trudno uwierzyć, ale pierwsza edycja tego widowiska zadebiutowała na ekranach 16 kwietnia 2005 roku.

W ciągu kilkunastu lat format ulegał rozmaitym przeobrażeniom. Do 2011 roku widzowie oglądali zmagania uczestników w telewizji TVN. Następnie program przeniósł się do Polsatu pod nazwą "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Zmieniali się także członkowie jury, ale jedna postać pozostaje w składzie od samego debiutu. Mowa oczywiście o niezastąpionej Iwonie Pavlović.

W zeszłym roku, z okazji rocznicy powstania "Tańca z Gwiazdami", słynna sędzia postanowiła wrócić do początków. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała zbiór fotografii sprzed lat.

20 lat minęło jak jeden dzień... Dokładnie 16 kwietnia 2005 roku miał miejsce pierwszy odcinek, pierwszej edycji. Czy pamiętacie pierwszą edycję? - napisała.

Zanim Iwona Pavlović pojawiła się w show stacji TVN, jej nazwisko było rozpoznawalne głównie w środowisku tanecznym. Kiedy zakończyła własne występy na parkietach, poświęciła się trenowaniu nowych talentów. Pod jej okiem rozwijał się między innymi Agustin Egurrola. Uzyskała również międzynarodowe licencje sędziowskie i oceniała prestiżowe zawody na całym świecie. Bogate portfolio sprawiło, że bez wahania wybrano ją do grona jurorów.

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Czarna Mamba w bikini na starych zdjęciach. Imponująca forma

Postanowiliśmy sięgnąć głębiej do redakcyjnych archiwów. Odkopaliśmy materiały, które pokazują popularną jurorkę w niecodziennym wydaniu. Rok po debiucie "Tańca z Gwiazdami" paparazzi przyłapali Iwonę Pavlović podczas relaksu w basenie na festiwalu Lato z Gwiazdami w Międzyzdrojach. W kusym stroju kąpielowym prezentowała się wręcz posągowo.

Podczas tego wyjazdu towarzyszył jej Wojciech Oświęcimski, z którym spotykała się wtedy od zaledwie kilkunastu miesięcy. Trzy lata później, w 2009 roku, para stanęła na ślubnym kobiercu. Zamiast klasycznej, białej sukni, gwiazda postawiła na ognistą czerwień, a jej kreacja na stałe zapisała się w historii celebryckich ślubów.

Patrząc na dawne ujęcia, można by pomyśleć, że jurorka wcale się nie starzeje. Zauważalna zmiana zaszła jednak w wyglądzie jej nosa. W wieku czternastu lat Pavlović doznała jego złamania. Po latach postanowiła poddać się zabiegowi, realizując swoje młodzieńcze postanowienie o naprawieniu defektu.

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