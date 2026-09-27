Agata Kulesza na początku kariery i dziś. Niezwykła metamorfoza gwiazdy serialu "Skazana"

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-09-27 5:20

Choć dziś jest ikoną kina, niewielu pamięta, jak zaczynała Agata Kulesza. Urodzona 27 września 1971 roku aktorka przeszła jedną z najbardziej spektakularnych przemian w polskim show-biznesie. Zobacz jej niezwykłą drogę od gwiazdy popularnych seriali do aktorki o międzynarodowej sławie.

Tak wyglądały początki kariery Agaty Kuleszy. Te role otworzyły jej drzwi do sławy

Agata Kulesza urodziła się 27 września 1971 roku w Szczecinie. Jej ojciec był marynarzem, a ona sama, po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego, postanowiła związać swoją przyszłość z aktorstwem. W 1994 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, po czym od razu związała się ze stołecznym Teatrem Dramatycznym. Choć na ekranie pojawiała się już od początku lat 90., to przełomem okazała się rola w filmie telewizyjnym "Moje pieczone kurczaki" z 2002 roku. Kreacja Magdy przyniosła jej pierwsze ważne nagrody, w tym na festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie oraz na festiwalu "Prowincjonalia", udowadniając jej niezwykły talent dramatyczny.

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Najgłośniejsze role Agaty Kuleszy. To one przyniosły jej sławę i uznanie krytyków

Prawdziwą rozpoznawalność wśród szerokiej publiczności przyniosły jej role w popularnych serialach. Widzowie z pewnością pamiętają ją jako energiczną Dusię Adamską w "Pensjonacie pod Różą" czy komiczną Edytę Swobodę w "Heli w opałach". Ogromną sympatię zaskarbiła sobie również w 2008 roku, kiedy w parze ze Stefano Terrazzino zwyciężyła w ósmej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Nagrodę główną, samochód marki Porsche, przekazała na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawdziwy deszcz nagród i międzynarodowe uznanie nadeszły jednak wraz z jej wybitnymi rolami filmowymi. Za kreację w filmie "Róża" otrzymała swojego pierwszego Orła, a występ w oscarowej "Idzie" Pawła Pawlikowskiego przyniósł jej nie tylko kolejnego Orła, ale także nagrody na festiwalu w Gdyni oraz od Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles. Na swoim koncie ma łącznie cztery Orły, w tym także za filmy "Jestem mordercą" oraz "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

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Za co widzowie pokochali Agatę Kuleszę? Jej talent to nie wszystko

Agata Kulesza to aktorka-kameleon, która z równą wiarygodnością wciela się w skomplikowane postacie dramatyczne, jak i bawi do łez w rolach komediowych. Widzowie cenią ją za niezwykłą autentyczność i umiejętność przekazywania najgłębszych emocji. Potrafi być jednocześnie silna i krucha, co udowodniła w takich produkcjach jak "Ida", "Zimna wojna" czy niezwykle popularny serial "Skazana". Mimo ogromnego sukcesu i statusu jednej z najważniejszych polskich aktorek, zachowała w sobie naturalność i skromność, co sprawia, że publiczność darzy ją ogromną sympatią. Jej talent został wielokrotnie doceniony, a miesięcznik "Zwierciadło" uhonorował ją nagrodą za "aktorstwo najwyższej próby".

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Niezwykła metamorfoza Agaty Kuleszy. Tak aktorka zmieniała się na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad trzech dekad kariery Agata Kulesza przeszła imponującą przemianę. Na początku swojej drogi zawodowej, w serialach takich jak "Złotopolscy" czy "Pensjonat pod Różą", prezentowała wizerunek naturalnej, sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa. Wraz z kolejnymi, coraz bardziej wymagającymi rolami, jej styl ewoluował. Aktorka nie boi się odważnych zmian w wyglądzie na potrzeby filmu, co świadczy o jej profesjonalizmie. Dziś na czerwonych dywanach zachwyca elegancją i wyrafinowanym stylem, stając się ikoną dojrzałej kobiecości. Jej metamorfoza odzwierciedla nie tylko upływ czasu, ale przede wszystkim artystyczny rozwój i drogę, jaką przeszła od popularnej aktorki serialowej do gwiazdy światowego formatu.

Uśmiechnięta Agata Kulesza w białej marynarce z różowym kwiatem. O metamorfozie aktorki przeczytasz na Eska.
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Prywatne życie Agaty Kuleszy. Tego o niej nie wiedzieliście

Choć Agata Kulesza jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, starannie chroni swoją prywatność. Przez wiele lat, od 2006 do 2020 roku, była żoną operatora filmowego Marcina Figurskiego, z którym ma córkę Mariannę, urodzoną w 1996 roku. Mało kto wie, że aktorka ma starszą siostrę Magdalenę, która jest nauczycielką języka polskiego i z pasją prowadzi w mediach społecznościowych popularny profil "Prosto o polskim". Niezwykle ciekawym faktem jest również to, że od dzieciństwa przyjaźni się ze słynną wokalistką Katarzyną Nosowską. Ich wieloletnia relacja jest jednym z najpiękniejszych przykładów przyjaźni w polskim show-biznesie.

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Czym dziś zajmuje się Agata Kulesza? Aktorka nie zwalnia tempa

Agata Kulesza pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych i cenionych polskich aktorek. Po zakończeniu hitowego serialu "Skazana" w 2024 roku, w którym brawurowo wcielała się w sędzię Alicję Mazur, w 2025 roku powróciła na plan popularnych produkcji, takich jak "Rodzinka.pl" i "Krew z krwi". Zagrała również w kilku filmach, w tym "Innego końca nie będzie" i "Dom dobry". Jej talent można było podziwiać także w Teatrze Telewizji w spektaklu "Ruda". Aktorka nieustannie podejmuje nowe wyzwania. W 2026 roku widzowie mogli ją oglądać w serialu "Ołowiane dzieci", gdzie wcieliła się w postać profesor Krystyny Berger. Jej wkład w polską kulturę został uhonorowany między innymi odsłonięciem jej gwiazdy w Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi oraz przyznaniem w 2024 roku tytułu Ikony Kultury przez tygodnik "Wprost".

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