Tak wyglądały początki kariery Agaty Kuleszy. Te role otworzyły jej drzwi do sławy

Agata Kulesza urodziła się 27 września 1971 roku w Szczecinie. Jej ojciec był marynarzem, a ona sama, po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego, postanowiła związać swoją przyszłość z aktorstwem. W 1994 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, po czym od razu związała się ze stołecznym Teatrem Dramatycznym. Choć na ekranie pojawiała się już od początku lat 90., to przełomem okazała się rola w filmie telewizyjnym "Moje pieczone kurczaki" z 2002 roku. Kreacja Magdy przyniosła jej pierwsze ważne nagrody, w tym na festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie oraz na festiwalu "Prowincjonalia", udowadniając jej niezwykły talent dramatyczny.

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Najgłośniejsze role Agaty Kuleszy. To one przyniosły jej sławę i uznanie krytyków

Prawdziwą rozpoznawalność wśród szerokiej publiczności przyniosły jej role w popularnych serialach. Widzowie z pewnością pamiętają ją jako energiczną Dusię Adamską w "Pensjonacie pod Różą" czy komiczną Edytę Swobodę w "Heli w opałach". Ogromną sympatię zaskarbiła sobie również w 2008 roku, kiedy w parze ze Stefano Terrazzino zwyciężyła w ósmej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Nagrodę główną, samochód marki Porsche, przekazała na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawdziwy deszcz nagród i międzynarodowe uznanie nadeszły jednak wraz z jej wybitnymi rolami filmowymi. Za kreację w filmie "Róża" otrzymała swojego pierwszego Orła, a występ w oscarowej "Idzie" Pawła Pawlikowskiego przyniósł jej nie tylko kolejnego Orła, ale także nagrody na festiwalu w Gdyni oraz od Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles. Na swoim koncie ma łącznie cztery Orły, w tym także za filmy "Jestem mordercą" oraz "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

Za co widzowie pokochali Agatę Kuleszę? Jej talent to nie wszystko

Agata Kulesza to aktorka-kameleon, która z równą wiarygodnością wciela się w skomplikowane postacie dramatyczne, jak i bawi do łez w rolach komediowych. Widzowie cenią ją za niezwykłą autentyczność i umiejętność przekazywania najgłębszych emocji. Potrafi być jednocześnie silna i krucha, co udowodniła w takich produkcjach jak "Ida", "Zimna wojna" czy niezwykle popularny serial "Skazana". Mimo ogromnego sukcesu i statusu jednej z najważniejszych polskich aktorek, zachowała w sobie naturalność i skromność, co sprawia, że publiczność darzy ją ogromną sympatią. Jej talent został wielokrotnie doceniony, a miesięcznik "Zwierciadło" uhonorował ją nagrodą za "aktorstwo najwyższej próby".

Niezwykła metamorfoza Agaty Kuleszy. Tak aktorka zmieniała się na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad trzech dekad kariery Agata Kulesza przeszła imponującą przemianę. Na początku swojej drogi zawodowej, w serialach takich jak "Złotopolscy" czy "Pensjonat pod Różą", prezentowała wizerunek naturalnej, sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa. Wraz z kolejnymi, coraz bardziej wymagającymi rolami, jej styl ewoluował. Aktorka nie boi się odważnych zmian w wyglądzie na potrzeby filmu, co świadczy o jej profesjonalizmie. Dziś na czerwonych dywanach zachwyca elegancją i wyrafinowanym stylem, stając się ikoną dojrzałej kobiecości. Jej metamorfoza odzwierciedla nie tylko upływ czasu, ale przede wszystkim artystyczny rozwój i drogę, jaką przeszła od popularnej aktorki serialowej do gwiazdy światowego formatu.

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Prywatne życie Agaty Kuleszy. Tego o niej nie wiedzieliście

Choć Agata Kulesza jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina, starannie chroni swoją prywatność. Przez wiele lat, od 2006 do 2020 roku, była żoną operatora filmowego Marcina Figurskiego, z którym ma córkę Mariannę, urodzoną w 1996 roku. Mało kto wie, że aktorka ma starszą siostrę Magdalenę, która jest nauczycielką języka polskiego i z pasją prowadzi w mediach społecznościowych popularny profil "Prosto o polskim". Niezwykle ciekawym faktem jest również to, że od dzieciństwa przyjaźni się ze słynną wokalistką Katarzyną Nosowską. Ich wieloletnia relacja jest jednym z najpiękniejszych przykładów przyjaźni w polskim show-biznesie.

Czym dziś zajmuje się Agata Kulesza? Aktorka nie zwalnia tempa

Agata Kulesza pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych i cenionych polskich aktorek. Po zakończeniu hitowego serialu "Skazana" w 2024 roku, w którym brawurowo wcielała się w sędzię Alicję Mazur, w 2025 roku powróciła na plan popularnych produkcji, takich jak "Rodzinka.pl" i "Krew z krwi". Zagrała również w kilku filmach, w tym "Innego końca nie będzie" i "Dom dobry". Jej talent można było podziwiać także w Teatrze Telewizji w spektaklu "Ruda". Aktorka nieustannie podejmuje nowe wyzwania. W 2026 roku widzowie mogli ją oglądać w serialu "Ołowiane dzieci", gdzie wcieliła się w postać profesor Krystyny Berger. Jej wkład w polską kulturę został uhonorowany między innymi odsłonięciem jej gwiazdy w Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi oraz przyznaniem w 2024 roku tytułu Ikony Kultury przez tygodnik "Wprost".