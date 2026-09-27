Prezydent Karol Nawrocki reaguje na triumf siatkarzy i medale Zmarzlika oraz Niewiadomej

Kibice w całym kraju świętują historyczne osiągnięcia, ponieważ biało-czerwoni wywalczyli jedno złoto i dwa srebrne krążki w ciągu jednego dnia .

. Polscy siatkarze po raz kolejny zostali najlepszą drużyną Starego Kontynentu, z kolei Bartosz Zmarzlik i Katarzyna Niewiadoma sięgnęli po tytuły wicemistrzów świata.

Karol Nawrocki bardzo emocjonalnie odniósł się do tych sukcesów, publikując w sieci specjalne podziękowania dla utytułowanych zawodników.

Reakcja Karola Nawrockiego na historyczne medale dla Polski

Miniona sobota dostarczyła fanom sportu nad Wisłą gigantycznej dawki pozytywnych emocji oraz powodów do świętowania. Ogromne sukcesy rodzimych zawodników natychmiast wywołały lawinę gratulacji płynących z każdego zakątka kraju. Do grona osób celebrujących te wyjątkowe zwycięstwa dołączył prezydent Karol Nawrocki, kierując pod adresem medalistów niezwykle entuzjastyczne słowa uznania.

„Piękny dzień polskiego sportu! Pełen emocji, determinacji i walki do samego końca” – napisał Nawrocki za pośrednictwem platformy X.

Głowa państwa zwróciła szczególną uwagę na absolutnie unikalny charakter minionych wydarzeń i wyjątkowe nagromadzenie triumfów w tak krótkim czasie. Komentarz zamieszczony w sieci doskonale odzwierciedlał radość milionów Polaków śledzących zmagania przed telewizorami.

„Trzy wielkie finały i trzy medale dla Polski!” – przypomniał, wymieniając historyczne osiągnięcia.

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Złoto siatkarzy i medale Zmarzlika oraz Niewiadomej

Sobotnie popołudnie i wieczór upłynęły pod znakiem absolutnej dominacji reprezentantów Polski. Znakomity finał rozegrali siatkarze, pokonując w Mediolanie reprezentację Francji z wynikiem 3:1 i tym samym po raz drugi z rzędu zdobywając mistrzostwo Europy. Zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia udowodnili swoją ogromną siłę, nie tylko broniąc prestiżowego tytułu, ale też gwarantując sobie udział w nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Niedługo przed siatkarskim finałem ogromnych emocji dostarczyła fanom Katarzyna Niewiadoma-Phinney. Polska zawodniczka po zaciętej i wyczerpującej rywalizacji na trasie wyścigu ze startu wspólnego wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata. Zdobyte przez nią srebro stanowiło piękne zwieńczenie jej gigantycznego talentu oraz ogromnej determinacji.

Zestawienie sobotnich triumfów uzupełnił wybitny żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Jeden z najlepszych zawodników globu ostatecznie zakończył zmagania ze srebrnym krążkiem i zdobył tytuł indywidualnego wicemistrza świata w jeździe na żużlu. Choć jego celem było złoto, stanął na podium kolejnej imprezy, dostarczając kibicom kolejnych powodów do świętowania tego samego dnia.

Wszystkie opisane wyżej wydarzenia były pilnie śledzone przez prezydenta Karola Nawrockiego, który na koniec swojego internetowego wpisu złożył zawodnikom głęboki ukłon.

„Dziękuję Wam z całego serca. Jesteście naszą dumą” – podsumował prezydent.