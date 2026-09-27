Tomasz Fornal szczerze po triumfie siatkarzy. Jego słowa o zupie pomidorowej zapadną w pamięć

Triumf w Mistrzostwach Europy to kolejny dowód potęgi polskiej siatkówki, a wywalczone złoto zapewniło naszej kadrze upragniony awans na igrzyska olimpijskie. Jak zauważył Tomasz Fornal, grający na pozycji przyjmującego, w drodze po najwyższe trofeum Biało-Czerwoni pokazali pełną dominację nad przeciwnikami od samego początku zmagań. Zawodnik podkreślił brutalnie, że jego żywiołowy charakter może nie trafiać do gustu każdemu, a on wcale nie zamierza zabiegać o powszechną sympatię. Odkrywamy kulisy wygranej polskich siatkarzy i tajemnicę ich sukcesu na mistrzowskim turnieju.

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Tomasz Fornal stanowczo po sukcesie siatkarzy. Kadra dominowała od początku do końca

Polacy rozegrali ten turniej koncertowo. Choć na etapie grupowym przydarzyło im się jedno potknięcie bez większych konsekwencji, to w najważniejszych fragmentach mistrzostw zaprezentowali siatkówkę najwyższych lotów. Świadczy o tym fakt, że podczas fazy pucharowej nasi zawodnicy oddali rywalom tylko jedną partię. Wkrótce po wygraniu wielkiego finału głos w tej sprawie zabrał Tomasz Fornal. Jeden z kluczowych siatkarzy kadry wprost podkreślił, z jak ogromną mocą polski zespół zdominował europejski czempionat.

– Fajnie, że wygraliśmy. Nie rośliśmy z każdym meczem, tylko od początku do końca dominowaliśmy w tym turnieju – ocenił bez ogródek Fornal.

Siatkarz występujący na przyjęciu nie ukrywał, że już podczas decydującej rywalizacji o złoto przeciwko Francuzom polski zespół zdawał sobie sprawę ze swojej wyższości. Ta niesamowita pewność siebie była kreowana przez ostatnie dwa lata i ostatecznie zaprocentowała zdobyciem tytułu. Fornal uważa, że to cenne doświadczenie zebrane w trudnych spotkaniach na nowo ukształtowało oblicze narodowej reprezentacji.

– Od połowy czwartego seta czuliśmy, że już tego nie wypuścimy. Skupiliśmy się na tym, że chcemy wygrać te mistrzostwa i zdobyć kwalifikację olimpijską. Od dwóch sezonów ta drużyna buduje się na nowo. Im więcej trudnych spotkań, tym będziemy stawać się silniejsi – zaznaczył 29-letni przyjmujący.

Dla kogo nagroda MVP Mistrzostw Europy w siatkówce? Tomasz Fornal o zgraniu całej drużyny

Reprezentanci Polski wielokrotnie zwracali uwagę, że o ich sukcesach przesądza przede wszystkim zgrany zespół. Również w ocenie Tomasza Fornala statuetka dla najlepszego zawodnika turnieju powędrowała w ręce każdego z naszych graczy, co po raz kolejny dowodzi niezwykłej spójności. Jego zdaniem gracze byli gotowi w każdej sytuacji wspierać się nawzajem.

– Cała drużyna zasłużyła na nagrodę MVP. Każdy za każdym poszedłby w ogień – mówił siatkarz.

Podczas całych mistrzostw przyjmujący był jednym z tych graczy, którzy dbali o wysoką motywację i morale całego zespołu. Słynny już temperament Fornala na placu gry przeszedł w świadomości fanów do historii. Sam zainteresowany doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że bywa kontrowersyjny, jednak dla niego zawsze liczy się głównie sukces reprezentacji, a nie wizerunek idealnego gracza.

– Jestem zawodnikiem, który uzewnętrznia się na boisku. Wiem, że nie wszystkim może się to podobać, ale ja też nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił. Najważniejszy jest finalny rezultat – zakończył z rozbrajającą szczerością.

Tegoroczny triumf to dla reprezentacji Polski trzecie w dziejach mistrzostwo Starego Kontynentu, po zwycięstwach wywalczonych w 2009 i 2023 roku. Ostatni wyczyn naszej drużyny na parkiecie w Mediolanie miał jednak kluczowe znaczenie, ponieważ zagwarantował zespołowi bilet na zbliżające się igrzyska olimpijskie, które za cztery lata odbędą się w Los Angeles.